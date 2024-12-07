 

Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ

07.12.2024, 16:35, Разное
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Так, в вестибюле павильона можно увидеть два больших панно работы известного советского художника и педагога Павла Соколова-Скаля. Одно из них – “Штурм Зимнего дворца” – было написано в 1954 году для Главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Другая картина – “На открытии колхозной электростанции”, художник Александр Александрович Дейнека, 1952 год. В основе сюжета картины – открытие в 1927 году рядом с Тбилиси Земо-Авчальской ГЭС. Она была первой в Грузинской ССР.

Отдельное место в павильоне занимает Дмитрия Венкова “Гимны Московии”. Художник переосмыслил историю отечественной архитектуры XX века и создал образ идеального города – “города-близнеца” современной столицы. Видеоинсталляцию по праву считают гимном архитектуры Москвы.

Также в топ-10 произведений выставки попал горельеф известного советского скульптура Исидора Григорьевича Фрих-Хара. На нем изображен колхозный праздник, посвященный сбору урожая. Произведение украшено цитатой из выступления Иосифа Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев: “Жить стало лучше, жить стало веселее”.

Кроме этого, в экспозиции представлено произведение Сергея Лучишкина, студента ВХУТЕМАСа – “Спартакиада народов СССР”. Полотно написано под впечатлением от Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. Работа демонстрирует вовлеченность советских граждан в спортивную жизнь страны.

«Девушка с веслом» скульптора Ивана Шарда – одно из самых известных произведений истории советской скульптуры, а скульптурная группа «Хлеб» Веры Мухиной должна была дополнить композицию нового Москворецкого моста, который был построен по проекту архитекторов Алексея Щусева и Патвакана Сардаряна. В конце 30-х годов мастер подготовила несколько эскизов, но скульптуры так и не появилась на мосту.


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