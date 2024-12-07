Сенсорная панель Flexbar придаст любому устройству совершенно новые возможности

В 2016 году в новом MacBook Pro появилась сенсорная панель Touch Bar, которая должна была радикально улучшить взаимодействие с ноутбуком. Однако, из-за сравнительно небольшого набора возможностей и отсутствия должной поддержки со стороны разработчиков, концепция не получила широкого распространения и была отменена в 2022 году.

Несмотря на это, команда ENIAC из Гонконга уверена в потенциале подобных сенсорных панелей и разработала Flexbar – автономный аналог Touch Bar, совместимый не только с macOS, но и Windows. Flexbar отличается высокой степенью кастомизации и универсальностью. Панель можно использовать не только с ноутбуками, но также с настольными компьютерами, планшетами и смартфонами. Новинка поставляется с предустановленными сочетаниями клавиш для популярных программ, а также может адаптировать свой интерфейс к текущему приложению.

Пользователи могут настраивать Flexbar с помощью приложения FlexbarDesigner, создавая собственные кнопки, макросы и автоматизированные последовательности действий. Flexbar оснащена AMOLED-экраном размером 9,8 x 0,28 дюйма с разрешением 2170 x 60 пикселей и подключается к компьютеру через USB-C. Проект Flexbar, запущенный на Kickstarter, уже собрал необходимую сумму для производства, а первые поставки планируются в начале 2025 года.

Источник — ENIAC