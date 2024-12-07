Жесткая диета с голоданием: как выйти из нее безопасно и не набрать вес снова

Старт голодания и выход из него — ключевые моменты в процессе оздоровления организма с помощью диеты. Зачастую именно нарушение правил входа в этот процесс, а также выхода из него — это путь к ухудшению самочувствия, а возможно, и здоровья. Многие эксперты считают, что без правильного выхода из голодания вся польза от жесткой диеты может сойти на нет. Рассмотрим, как осуществить правильный выход из голодания.

Важные рекомендации

Для полноценного восстановления организма и укрепления здоровья рекомендуется выходить из голодания постепенно, уделяя этому больше времени, чем непосредственно голоданию. Когда такой возможности нет, то лучше отказаться от этой идеи, дабы не рисковать здоровьем.

Важно учесть и выполнять такие общие установки, касающиеся выхода из голодания:

В это время важно питаться часто и понемногу. Количество еды, как и ее концентрация, должны возрастать постепенно. В первые дни после голодания нельзя употреблять соль, сахар, прочие специи с пряностями и приправами. В меню переходного периода преобладающая пища — растительная плюс молочная, тогда как белковая исключается. При длительных сроках жесткой диеты растительные жиры включаются в рацион не раньше нежели на четвертый день. Есть нужно немного, в соответствии со своими ощущениями, пока не произойдет адаптация к приему пищи в обычных количествах. От кофе, от чая, а также от сигарет и спиртного целесообразно отказаться в переходное время. По прошествии первых дней выхода из жесткой диеты лучше практиковать раздельное питание, дав возможность организму правильно восстановиться.

Особенности выхода

В первую очередь рекомендуется употреблять овощные, фруктовые соки. Вначале их необходимо разбавлять водой, потом можно пить неразбавленными. Соки следует пить в небольшом количестве, делая это через каждые два часа.

Второй тип продуктов, которые можно добавить в рацион, — это кисломолочные ингредиенты и каши. Далее включению в меню на постепенной основе подлежат орехи с семенами. А вот от употребления мяса лучше отказаться на максимально долгий срок. Тем самым положительный эффект от голодания будет усилен.

Поскольку организм восстанавливается медленно, на протяжении трех месяцев предпочтение отдается здоровой пище. В основе рациона должны быть растительные продукты и молочные блюда.

Риски при неправильном выходе

Прежде чем приступить к процессу очищения организма с помощью жесткой диеты, необходимо тщательно изучить особенности выхода из нее и строго следовать всем рекомендациям. Этот этап является ключевым в практике голодания. Если человек допустит ошибки в этот период, в будущем это чревато ухудшением здоровья, причем серьезным.

Людям, которые не знакомы с голоданием, не стоит отказываться от еды более чем на 48 часов. В такой ситуации нет необходимости принимать какие-либо специальные меры, достаточно в течение одного-двух дней употреблять растительную пищу в умеренных количествах.

Первый прием пищи после голодания должен быть максимально полезным. Здесь наиболее уместны свежевыжатые соки, о которых мы уже говорили ранее. Не стоит сразу же возвращаться к обычному рациону, даже если человек не ел всего один день.

В случае длительного голодания употребление твердой пищи может негативно сказаться на слизистых оболочках, которые отвыкли от такого рациона. Кроме того, желудок в этот период не способен эффективно переваривать твердую пищу, и она не будет усваиваться организмом. Поэтому всегда рекомендуется начинать с жидкой пищи.

Если по каким-либо причинам в первые дни выхода из голодания человек переедает, необходимо как можно скорее вызвать рвоту. Если человек перед началом голодания постепенно переходил на растительную пищу и ограничивал себя в еде, то выход из голодания будет более легким.

Чтобы не нанести вред здоровью в период длительного отказа от пищи, а также во время воздержания и после него, необходимо действовать под наблюдением специалиста и следовать его рекомендациям.

В период голодания и после его окончания могут возникать различные неприятные симптомы. Среди них – головная боль, головокружение, озноб или жар, запор или диарея. Обычно эти симптомы проходят сами по себе.

Выводы

Завершение голодания — это поэтапный и неспешный процесс, в котором крайне важно следовать всем советам экспертов и строго их придерживаться. Людям, не имеющим опыта отказа от пищи, не рекомендуется практиковать голодание дольше одного-двух дней.

В результате и процесс восстановления после такого воздержания от пищи будет более легким. Эти своеобразные разгрузочные дни помогут снизить вес и чувствовать себя хорошо и энергично.

Однако тем, кто планирует длительное голодание, важно следить за своим состоянием и сообщать о любых изменениях врачу как во время голодания, так и в период восстановления.