Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери

Зудина, известная своим вниманием к внешности, не раз становилась объектом обсуждений в социальных сетях. Подписчики интересуются, какие изменения произошли с ее лицом, однако актриса предпочитает не раскрывать секреты своей молодости.

В центре внимания также оказалась и ее дочь Мария Табакова, которой этой весной исполнилось 18 лет. Девушка окончила престижную Хорошевскую гимназию в Москве и привлекает внимание своей миловидностью. В последнее время вокруг ее дальнейшего образования возникло много слухов: сначала говорили о том, что Маша планирует учебу за границей, но затем Зудина опровергла эти предположения, заявив, что дочь решила остаться в России.

Когда подписчики спросили о том, в какой вуз поступила Маша, Зудина ответила довольно туманно: “Машу приняли в четыре финансовых института, включая бюджетное место, где она выиграла Олимпиаду по английскому языку. Но она выбрала другой вуз, не на бюджетной основе. Она хочет идти своим путем”.

На премьере клипа внимание привлек и наряд Маши, который, как предполагают многие, был выбран ее мамой. Оба платья были созданы саратовским дизайнером Юлией Яниной. Однако подписчики не оставили без внимания откровенный декольте.

“Для 18 лет это слишком смело”, — написали они.

Зудина попыталась защитить выбор дочери, отметив, что Маша выглядит миниатюрно и что ракурс фотографии мог исказить восприятие. Это не первый раз, когда Зудину критикуют за откровенные снимки дочери. Полгода назад она опубликовала фотографию Маши в откровенном платье, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие считали, что подобные изображения неуместны для молодой девушки.

Шесть лет прошло с тех пор, как ушел из жизни Олег Табаков. При нем Зудина была активной актрисой на сценах МХТ им. Чехова и “Табакерки”.

После его смерти ее карьера значительно затормозилась: ни одна новая работа не была представлена в театрах, где она числится. В репертуаре “Табакерки” нет ни одного спектакля с ее участием, а в МХТ им. Чехова она занята лишь в старых постановках, созданных при жизни мужа.