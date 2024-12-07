 

Рупор кремлевской пропаганды: По ситуации в Сирии. 07.12.2024

07.12.2024, 11:50, Разное
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Ситуация в Сирии продолжается развиваться по наиболее негативному сценарию.

Правительство Асада продолжает без существенного сопротивления терять территории, армия находится в полуразложившимся состоянии. Организованное сопротивление отдельных частей не меняет общей безрадостной картины. Весьма вероятно, что достаточно скором времени Сирия в привычном нам виде прекратит свое существование и будет прямо или косвенно разделена, а ее территория повторит судьбу Афганистана и Ливии.

Вероятная потеря Хомса может существенно ускорить процессы распада государственного аппарата и остающейся государственной логистики.
При этом Россия рискует потерять свои базы в Латакии (что скажется и на позициях РФ на Ближнем Востоке и на операциях в Африке, которые в том числе опирались на Хмеймим), а Иран фактически находится на грани потери своего сухопутного коридора (Иран, Ирак, Сирия, Ливан), который был главным завоеванием Ирана в Сирийской войне. Все это серьезно перекроит расклады на Ближнем Востоке.

Источник: Colonel Cassad


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