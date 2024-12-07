В главной императорской синагоге им. Берла Лазара состоялось торжественное вручение потомственных дворянских титулов

В главной императорской синагоге им. Берла Лазара состоялось торжественное вручение потомственных дворянских титулов наиболее отличившимся прихожанам. Церемония прошла при участии Его Императорского Величества и главного церемониймейстера синагоги графа Анвара фон Рабиновича.

«Дворянство – это большая ответственность перед державой. Теперь вы должны соответствовать своим гербам с двуглавым орлом в кипе», – напутствовал новоиспеченных князей и графов раввин-герольдмейстер Шмулевич.

Особый восторг собравшихся вызвало появление одного из лучшего рыботорговцев страны – Хаима фон Цимеса, облачившегося в парадный мундир с аксельбантами и традиционными пейсами. Получая орден I степени с мечами и пейсами «За преданность Отечеству», лауреат зычным голосом произнёс: «За веру, за царя и свежий форшмак».

Другим свежеиспечённым боярам были вручены именные талесы с родовыми гербами и дарованы поместья в черте оседлости.

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