 

В главной императорской синагоге им. Берла Лазара состоялось торжественное вручение потомственных дворянских титулов

07.12.2024, 11:33, Разное
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В главной императорской синагоге им. Берла Лазара состоялось торжественное вручение потомственных дворянских титулов наиболее отличившимся прихожанам. Церемония прошла при участии Его Императорского Величества и главного церемониймейстера синагоги графа Анвара фон Рабиновича.

«Дворянство – это большая ответственность перед державой. Теперь вы должны соответствовать своим гербам с двуглавым орлом в кипе», – напутствовал новоиспеченных князей и графов раввин-герольдмейстер Шмулевич. 

Особый восторг собравшихся вызвало появление одного из лучшего рыботорговцев страны – Хаима фон Цимеса, облачившегося в парадный мундир с аксельбантами и традиционными пейсами. Получая орден I степени с мечами и пейсами «За преданность Отечеству», лауреат зычным голосом произнёс: «За веру, за царя и свежий форшмак».

Другим свежеиспечённым боярам были вручены именные талесы с родовыми гербами и дарованы поместья в черте оседлости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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