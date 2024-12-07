Мнение: Время вернуться домой

Уйти из Сирии

Явлинский, оказывается, запустил от имени партии Яблоко сбор подписей в полусотне регионов за вывод российских войск из Сирии. Под общим лозунгом “Время вернуться домой”. Тут тот самый случай, когда под таким призывом и я бы подписался, даже с учетом общей бессмысленности каких бы то ни было петиций нашему коту Ваське.

В самом деле – теперь уже совсем непонятно, какого, собственно, черта делают наши войска в Сирии. Все эти удары “калибрами” и самолетовылеты и раньше-то были бессмысленны, но поддерживались абсурдной верой, что присутствие в Сирии каким-то образом заставит Запад принять нас в “антитеррористическую коалицию”; но теперь-то ясно, что и этого никогда не будет, и тут даже “душка Трамп” не поможет.

И что ж?

Можно еще вспомнить СССР, который тоже всюду лез. Но у экспансии СССР было хоть какое-то идеологическое обоснование, типа поддержки трудящих и коммунизма во всем мире (бред, конечно, но хоть что-то). А у РФ-то что? У нас ведь нет идеологии (что, может, и к лучшему). Детский лепет про какую-то “базу” тоже давно уже не смешит – какая “база”? Какой в ней смысл? Что она там будет “прикрывать” – мы что, активно закупаем нефть на Ближнем Востоке? У России есть большой торговый флот, которому нужно океанское прикрытие? На деле у нас и военного флота, по большому счету, нет.

Ну и, конечно, совсем уж истрепалось объяснение, что мы, типа, в Сирии “чтобы воевать с ИГИЛ”. Опять же – смысл? США и при Обаме, и при Трампе не раз провозглашали, что это они “воюют с ИГИЛ” во главе целой коалиции стран (в которой они Россию видеть не хотят). И у США есть успехи – вон, не мытьем, так катаньем они Мосул скоро дозахватят, уже и к Ракке подбираются. Так и флаг им в руки!

Это ведь унизительная позиция – быть в “войне с ИГИЛ” на подхвате у США, при том, что США постоянно и довольно брезгливо намекают, что в нашей “поддержке” в борьбе с ИГИЛ они не нуждаются.

И какой еще остается смысл: может, демонстрация нашей “военной мощи”? Ну и тут, даже при самом патриотическом и милитаристском отношении, можно сказать, что хватит: все, что могли, уже продемонстрировали – и бомбили, и с кораблей стреляли, и “калибры” пускали. Чего еще “демонстрировать”? Больше нечего, на самом деле. Как у Жванецкого: “Закрой рот, дура, я уже все сказал!” Пуляли-пуляли, результат кислый, но ничего больше за душой все равно нет. Что ж, время откланяться.

Реально вообще никакого обоснования у нашего присутствия в Сирии нет. Самое смешное, что это понятно уже всем, далеко не только Явлинскому (2017)

Писал здесь в ЖЖ (а также в ФБ) 7 лет назад. Всё, конечно, было тогда гласом вопиющего в пустыне. Меня в те годы еще приглашали на ТВ, во всякие ток-шоу типа как у Норкина на НТВ – я и там это повторял. Всё, естественно, бестолку, всё тонуло в боевом рёве наших прикормленных “патриотов”.

Смешно, но ведь и сейчас они будут старательно делать вид, что “усё идет по плану”. Когда их, коль не захотели уходить добром, выгонят ударами сапога под зад, да еще и заставив всё бросить. И никто ведь тут, внутри страны, так и не спросит – дядя, а нахрена это всё было?