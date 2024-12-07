ЮНЕСКО признала соловья украинской птицей
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Генеральная ассамблея ЮНЕСКО приняла историческое решение о признании соловья исконно украинской птицей.
Согласно официальному документу, все соловьи мира теперь считаются потомками древней певчей птицы, издававшей звуки, характерные для украинского языка. По утверждению представителя Канады в организации Василия Мирошниченко, первые соловьи появились на территории современной Киевской области в период Трипольской культуры.
– Уже в то время они пели исключительно украинские народные песни, а на кормушке одной из птиц на глиняной табличке была сделана надпись «Як помру, то поховайте» – это абсолютное доказательство, – заявил эксперт.
Ввиду климатических изменений соловьи стали мигрировать в разные регионы мира, но их пение осталось созвучным украинскому языку, в том числе и у знаменитого курского соловья.
Признание принадлежности соловья к Украине позволит защитить птицу от посягательств других наций. В ближайшее время Киев планирует подать запрос о признании украинцем Соловья-разбойника – русского былинного героя.
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