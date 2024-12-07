 

Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка

07.12.2024, 6:40, Новости дня
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Ингредиенты:

  • Яйца — 2-3 штуки (в зависимости от количества порций);
  • Вода — 1 литр;
  • Уксус — 1 столовая ложка;
  • Соль — 1 чайная ложка.

Инвентарь:

  • Кастрюля среднего размера;
  • Венчик;
  • Шумовка;
  • Ложка;
  • Чашки для яиц.

Шаг 1: Подготовьте воду

  • Наполните кастрюлю водой наполовину и поставьте ее на огонь.
  • Доведите воду до слабого кипения — температура должна быть около 80-90 градусов Цельсия. Важно, чтобы вода не кипела интенсивно, а лишь слегка бурлила.
  • Добавьте в воду уксус и соль. Уксус помогает белку сразу схватиться, сохраняя форму яйца, а соль улучшает вкус готового блюда.

    • Шаг 2: Подготовьте яйца

  • Возьмите свежее яйцо комнатной температуры. Если яйца хранились в холодильнике, достаньте их заранее, чтобы они успели согреться.
  • Осторожно разбейте яйцо в чашку, стараясь не повредить желток.

    • Шаг 3: Создайте водоворот

  • Когда вода начнет слабо кипеть, возьмите венчик и начинайте энергично мешать воду в центре кастрюли, создавая воронку.
  • Продолжайте мешать, пока не образуется устойчивый водоворот.

    • Шаг 4: Опустите яйцо в воду

  • Влейте яйцо в центр водоворота, осторожно наклоняя чашку к краю кастрюли.
  • Белок мгновенно начнет сворачиваться вокруг желтка, образуя аккуратную форму.
  • Готовьте яйцо 2-3 минуты, пока белок полностью свернется, а желток останется жидким.

    • Шаг 5: Извлеките яйцо

  • Используя шумовку, аккуратно извлеките яйцо из воды.
  • Положите яйцо на тарелку, чтобы оно остыло.

    • Шаг 6: Подавайте

  • Яйцо пашот можно подавать отдельно или в составе других блюд, например, на тосте с беконом или в сочетании с овощами.
  • Если яйцо получилось неидеальным, попробуйте снова, следуя вышеуказанным шагам.

    • Советы для успешного приготовления:

    • Используйте свежие яйца, так как они лучше сохраняют форму.
    • Если вода слишком активно кипит, уменьшите огонь.
    • Для облегчения процесса можно воспользоваться специальными формами для яиц пашот.

    Следуйте этим простым рекомендациям, и у вас получится идеальное яйцо пашот, которое порадует вас и ваших гостей.


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