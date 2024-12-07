Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка

Ингредиенты: Яйца — 2-3 штуки (в зависимости от количества порций);

Вода — 1 литр;

Уксус — 1 столовая ложка;

Соль — 1 чайная ложка. Инвентарь: Кастрюля среднего размера;

Венчик;

Шумовка;

Ложка;

Чашки для яиц. Шаг 1: Подготовьте воду Наполните кастрюлю водой наполовину и поставьте ее на огонь. Доведите воду до слабого кипения — температура должна быть около 80-90 градусов Цельсия. Важно, чтобы вода не кипела интенсивно, а лишь слегка бурлила. Добавьте в воду уксус и соль. Уксус помогает белку сразу схватиться, сохраняя форму яйца, а соль улучшает вкус готового блюда. Шаг 2: Подготовьте яйца Возьмите свежее яйцо комнатной температуры. Если яйца хранились в холодильнике, достаньте их заранее, чтобы они успели согреться. Осторожно разбейте яйцо в чашку, стараясь не повредить желток. Шаг 3: Создайте водоворот Когда вода начнет слабо кипеть, возьмите венчик и начинайте энергично мешать воду в центре кастрюли, создавая воронку. Продолжайте мешать, пока не образуется устойчивый водоворот. Шаг 4: Опустите яйцо в воду Влейте яйцо в центр водоворота, осторожно наклоняя чашку к краю кастрюли. Белок мгновенно начнет сворачиваться вокруг желтка, образуя аккуратную форму. Готовьте яйцо 2-3 минуты, пока белок полностью свернется, а желток останется жидким. Шаг 5: Извлеките яйцо Используя шумовку, аккуратно извлеките яйцо из воды. Положите яйцо на тарелку, чтобы оно остыло. Шаг 6: Подавайте Яйцо пашот можно подавать отдельно или в составе других блюд, например, на тосте с беконом или в сочетании с овощами. Если яйцо получилось неидеальным, попробуйте снова, следуя вышеуказанным шагам. Советы для успешного приготовления: Используйте свежие яйца, так как они лучше сохраняют форму.

Если вода слишком активно кипит, уменьшите огонь.

Для облегчения процесса можно воспользоваться специальными формами для яиц пашот. Следуйте этим простым рекомендациям, и у вас получится идеальное яйцо пашот, которое порадует вас и ваших гостей.