 

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери

07.12.2024, 3:20, Новости дня
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Анна Хилькевич, став матерью в третий раз в сентябре, посвятила все свое время заботе о новорожденной дочери. Чтобы находить время для отдыха, актриса прибегает к услугам няни, которая помогает ухаживать за малышкой. Однако блондинка испытывает раздражение из-за того, что помощница ведет себя чрезмерно свободно. Актриса поделилась своими мыслями с другими матерями в Сети, чтобы обсудить эту тему.

Анна рассказала, что почувствовала ревность, когда заметила, что няня спит на одной кровати с ребенком. Хилькевич буквально вышла из себя из-за поступка няни. Ей крайне не понравился этот инцидент.

“Захожу в комнату няни и вижу: детская кроватка пустая, а няня спит вместе с Оливией на кровати. Меня как шибануло”, – написала Хилькевич.

Артистка забрала девочку, пообещав няне завтра обсудить этот момент. Она считает, что такие моменты необходимо обсуждать с родителями. Няня, по мнению актрисы, не имеет право спать вместе с ребенком.

Читательницы личного блога Анны поделились разными мнениями. Многие поддержали няню, считая, что малышка могла плакать, и уложить ее рядом с няней было единственно возможным решением.

“Если у вас есть человек, который привязывается к ребенку, то вам повезло”, “Может, она смогла ее успокоить только таким образом?”, — пишут одни женщины.

Другие придерживаются мнения, что поведение няни неприемлемо. “Это ужасающий поступок! Нельзя так поступать”, “Невозможно терпеть такое отношение!” — отмечают другие. Некоторые уверены, что ребенок и вовсе может начать воспринимать няню как мать, что недопустимо.


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