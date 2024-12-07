Рупор кремлевской пропаганды: Биометрическая аутентификация через походку

Биометрическая аутентификация через походку

Публикуем патент (https://t.me/darpaandcia/404?comment=1766), разработанный при поддержке DARPA, который открывает новые возможности в биометрической аутентификации.

Этот патент описывает систему, использующую уникальные характеристики походки человека для его идентификации. Вместо традиционных методов, таких как пароли или отпечатки пальцев, данные о движении пользователя собираются с помощью сенсоров, встроенных в умные устройства — например, часы или смартфоны. Затем информация анализируется с помощью специализированной нейронной сети, которая определяет, является ли данный человек авторизованным пользователем.

Система разработана с акцентом на энергоэффективность и компактность. Она способна «досрочно» завершать вычисления, если уверена в результате, что делает её особенно подходящей для устройств с ограниченными ресурсами, таких как носимые устройства или дроны.

Неудивительно, что DARPA финансировала эту разработку.

Применения технологии в военной сфере очевидны:

1. Контроль доступа:

Система может использоваться для управления «умным оружием», которое функционирует только в руках авторизованного бойца. Такой вариант использования прямо упоминается в патенте. Это позволит минимизировать риск использования оружия против своих же сил в случае его захвата противником.

2. Аутентификация в реальном времени:

На поле боя или в закрытых зонах система обеспечивает непрерывную идентификацию, гарантируя, что оборудование, дроны или транспорт управляются исключительно своими бойцами.

3. Миниатюризация и автономность:

Благодаря минимальному энергопотреблению и компактности, технология идеально подходит для носимых устройств солдат, работающих в условиях отсутствия электричества. Эта автономность делает систему особенно ценной в полевых условиях.

4. Разведка и безопасность:

Распознавание походки может использоваться для идентификации противника или отслеживания перемещений подозреваемых. Даже при изменении внешности человека его походка остаётся практически неизменной, что делает этот метод надёжным инструментом для целей идентификации.

Таким образом, данная технология представляет собой перспективное решение в области биометрической аутентификации.

https://t.me/darpaandcia – цинк

И шапочка из фольги не поможет.

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