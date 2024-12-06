Рупор кремлевской пропаганды: “Задача трех тел” и детерменизм

"Задача трех тел" и детерменизм

В недавнем разговоре о понимании квантовой механики пришло в голову, что суть романа Лю Цысиня "Задача трёх тел" состоит в показе современной проблемы физики: невоспроизводимость результатов ломает научную деятельность.

В романе инопланетяне ломают землянам научную деятельность, делая невозможным для тех получать воспроизводимые научные результаты. Ученые по всему миру заканчивают с наукой, либо заканчивают жизнь самоубийством, потому что заниматься наукой становиться невозможным. Вот это и отражает проблему современной физики, работающей с квантовым миром. Современные физики говорят о невоспроизводимости результатов экспериментов в квантовом мире. Например, Фейман: "Один философ сказал: "Для самого существования науки совершенно необходимо, чтобы в одних и тех же условиях всегда получались одни и те же результаты". Так вот, этого не получается. Вы сможете точно воспроизвести все условия, и все-таки не сможете предсказать, в каком отверстии вы увидите электрон." С научной деятельностью в современной физике тоже проблема. Развития физики нет. Отказ от воспроизводимости результатов, привел к невозможности развития физики, невозможности разработки теории. А невозможность воспроизводить результаты экспериментов это отказ от причинности, т.е. отказ от детерминизма. Нельзя воспроизводить результаты экспериментов, значит нельзя делать выводы. Нет выводов – нет рассуждений. Нет рассуждений – нет теории.

И современные физики это красноречиво всем демонстрируют! Всё, что они выдают на экспериментах в квантовом мире – это интерпретации. Фактически, это фантазии. Писать, что это фантазии было стыдно, потому придумали слово на замену – "интерпретации". Да, конечно, эти фантазии ограничены результатами экспериментов, но и только. Рассуждать-то нельзя. Любое рассуждение строится на причинности, т.е. на воспроизводимости результатов.

Потому данный роман – прекрасный образец научной фантастики. Только вот почему же эти современные физики в нашей реальности не убиваются как в романе?! Когда уже начнут?! Если вдруг начнут, я открою шаманское.

Актуальная научная проблема в романе поднята прекрасно, но незамечена (!!), что забавно. Обзорщики и критики романа видят только разбор проблемы жизни в системе с тремя солнцами (родина инопланетян). А это не самый важный момент в романе.

З.ы. Статья служит добавлением к статье "Детерминизм. Сущность понятия и история понимания. Причинность или случайность?"

З.ы.ы. Я не согласен с трактовкой современных физиков, что результаты экспериментов в квантовом мире невоспроизводимы при одинаковых условиях. Они невоспроизводимы, потому что невозможно повторить условия. На мой взгляд, физики игнорируют неповторяемость условий экспериментов в квантовом мире. Но это отдельный вопрос.

https://smertnyy.livejournal.com/66345.html – цинк

Мне больше понравилась в романе своеобразная линия, когда сюжет фактически показывает, что бывает, если помиловать родственника врага народа. Это вряд ли напрямую подразумевалось автором, но выглядет именно так, что главной злодейке, которая обрекла человечество на уничтожение, была дочь врага народа. Которой из милосердия решили дать второй шанс, а она его использовала чтобы отомстить, причем не только компартии или Китаю, а вообще всему человечеству.

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