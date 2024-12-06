Мнение: Условия работы в нефтянке, превращение россиян в миноритариев и причины увольнений в России

1. Инженер-нефтяник объясняет, почему народ уклоняется от работы в нефтегазовой отрасли, что приводит к растущему дефициту кадров. Реальная работа типичного нефтяника-вахтовика – это тяжёлый физический труд, жизнь в сложных бытовых условиях, напоминающая «день сурка», и искрящееся взаимодействие с не всегда ответственными коллегами (ссылка).

Привлечь людей на работу в нефтянке становится всё сложнее, даже мигранты от неё отказываются. Инженер-нефтяник предлагает нашим нефтегазовым компаниям сосредоточиться на улучшении условий для работников и повышении корпоративной культуры. Цитирую (ссылка):



Сейчас не индустриализация, не освоение Севера 1960-х годов, не БАМ. И большинство романтику в виде запаха тайги вертело на [шлямбуре]. Не захочет сейчас молодежь жить в таких условиях, которые, даже когда я начинал работать, считались не самыми плохими.

Жить в вагончике восьмером, ходить на улицу в сортир а-ля дырка в мерзлой земле и в дурацкий душ за ширмой в сушилке. И не захотят они такого отношения, которое терпят мои ровесники, когда на них орут, хамят, грубят и считают, что это нормально, мол технические процессы. Посмотрят они на это удовольствие и пошлют на три буквы. И будут правы.

Но очень глупый работодатель будет рассуждать, что зажрались людишки, народ не такой пошёл, не хочет молодежь работать. Ну что ж, я ни капли не удивлюсь, что вскоре его контора Никанора вылетит в трубу. Потому что он не смотрит в завтрашний день и не планирует, кто у него будет работать через энное количество времени.

На своем веку я видел немало волн работников. Когда я только начинал работать — то работали почти все россияне. На севере еще были жители страны 404. Потом свои начали постепенно уходить, затем уходить стали работники из западной соседней страны.

Пришлось набирать работников с южных горных республик нашей бесконечной родины. Затем и они начали уходить. Пришло время гостей из ближнего зарубежья, сейчас в том же капитальном ремонте скважин их полно. Но и они не бесконечны, многие не могут набрать даже и гостей из Андижана и Куляба. Чухнули они, что это за работа, и лучше ездить в такси, а то и на стройке работать, чем таскать эти ваши трубы.

2. Кримсональтер отмечает, что Владимир Путин собирается увеличить число небольших инвесторов в России (ссылка):



Путин пампит российский рынок на форуме «Россия зовёт!».

Даже таргеты по соотношению капитализации к ВВП обозначил.

Обещает защиту прав инвесторов и стимулирование размещений акций, в том числе крупного бизнеса.

Самое главное: стимулирование будет местами «палочным»: увязка получения (уже существующих!) субсидий от государства с размещением бумаг на бирже. Президент фактически подписал идею Орешкина (поддержанную Набиуллиной), обозначенную за пару часов до этого.

По сути: Путин собирается заставить крупных российских капиталистов взять в миноритарные партнёры ту часть населения, которой это интересно. Если планы ЦБ по принуждению к формулированию дивполитики при листинге будут реализованы, а шансы на это есть, то и деньгами будут делиться. Вот оно, слияние интересов разных сословий под чутким государевым руководством. Пожалуй, это единственная форма дирижизма, которую даже ваш покорный слуга готов поддержать всеми лапками. Деньги есть, несите акции.

Тем временем в Школе Капитализма я отвечал на вопрос, почему меня не манят надёжные 21% по депозитам или ОФЗ. Цитирую из статьи (ссылка):

Меня продолжают спрашивать, зачем делать бизнес, если можно получать надёжные 21% по ОФЗ, то есть по облигациям федерального займа (государственным бумагам). Мы обсуждали уже этот вопрос раньше, однако это одна из тех важных тем, которые надо проговорить с разных сторон раз десять, прежде чем они надёжно улягутся в голове.

Предположим, у Петра есть 10 млн рублей. Он может купить на них ОФЗ или даже положить их в банк на депозит, чтобы получить через год обратно на 21% больше, то есть 12 млн 100 тысяч рублей. Что лучше — ОФЗ или банковский депозит — мы уже разбирали раньше, но если остались вопросы, пишите, обсудим снова. Сегодня замечу кратко, что плюсы и минусы есть и там, и там, при этом в той же группе инструментов есть ещё и облигации стабильных русских корпораций, которые я бы тоже из рассмотрения не исключал.

Вычислим реальную доходность вложений Петра. Он получил через год 12,1 млн рублей, однако рубли обесценились за этот год на 12% — на уровень инфляции. Делим 12,1 млн на 1,12 и получаем 1,08 млн рублей. Реальная доходность — 8% годовых.

Обратите внимание, что если бы мы просто вычли 12% из 21%, мы бы получили ошибочный результат — вышло бы 9%, то есть на целый процент больше. Дело в том, что при высокой инфляции и высокой процентной ставке приходится учитывать не только обесценивание тела инвестиции, но и обесценивание процентов. Вот если бы у нас была инфляция 4% и ставка 6%, можно было бы обесцениванием процентов пренебречь: вычесть 4% из 6%, получить 2% реальной доходности и удовлетвориться тем, что это довольно близкий к точному результат. И, да, вы правильно заметили — сейчас разрыв между ставками по ОФЗ и реальной рублёвой инфляцией необыкновенно велик. Обычно ОФЗ и депозиты позволяют защитить деньги от инфляции, но не получить сколько-нибудь существенный доход.

3. Молодые россияне чаще увольняются из-за стресса на работе, а более старшие поколения – из-за недовольства зарплатой (ссылка):

В России 35 процентов граждан ушли с прежнего места работы, так как их начальство оказалось не готово повышать им заработную плату. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное специалистами «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».

Для еще 34 процентов причинами стали профессиональное выгорание и стресс. Кроме того, 24 процента не увидели перспектив карьерного роста, а 18 процентов решили найти новое место занятости из-за того, что конфликтовали с начальством и коллегами.

Из-за желания проводить больше времени с семьей уволились 17 процентов респондентов, а 12 процентов хотели найти работу поближе к дому. 8 процентов не увольнялись ни разу в жизни, а еще 6 процентов написали заявление об уходе, так как решили перебраться в другую страну или город.

При этом россияне в возрасте от 18 до 34 лет в 48 процентах случаев увольнялись из-за стрессов и лишь в 29 процентах из-за отказа назначить им более высокий оклад.

Эти цифры хорошо бьются с данными других исследований, согласно которым в современном обществе старшие поколения помогают деньгами младшим. Понятно, что если тебе надо кому-то помогать, тебе нужны нормальные деньги. А если родители спонсируют твой холодильник, то можно уже подумать о стрессе, который провоцирует бесцеремонный будильник по утрам.