Рупор кремлевской пропаганды: Почему КНДР стала союзником России

Почему КНДР стала союзником России

Если читать одиозную западную прессу, то слабый, обескровленный, почти уже проигравший Путин был вынужден выпрашивать у Ким Чен Ына боеприпасы и солдат.

Осунувшийся после поездки в Киев Боррель в своём «дембельском» выступлении вообще сказал: «Без поддержки от Северной Кореи и Ирана Россия не смогла бы продолжать вести эту войну».

Чем-то это всё, конечно, напоминает геббельсовскую пропаганду на её исходе в 1945 г. Становящийся очевидным вздор начинают приправлять совсем уж бредом.

С другой стороны, часто можно увидеть рассуждения о взаимовыгодном сотрудничестве: Россия помогает Северной Корее военными технологиями, выражает поддержку режиму и позволяет её армии набраться некоторого боевого опыта, а КНДР подсобит в СВО. Получается нечто вроде обмена, и все довольны. Прагматичный подход.

Но чем это принципиально отличается от западной пропаганды, в которой обстоятельства и внешнее давление сблизили наши страны?

Если бы в основе внешней политики КНДР лежал прагматизм, то при изменении внешних условий мы бы наблюдали как минимум виляние. Тогда как КНДР в общем и целом всегда поддерживала Россию, несмотря на то, что Россия далеко не всегда была к ней благосклонна. Даже в самые наши прозападные и либеральные времена КНДР официально и неофициально не позволяла себе ни одного критического слова в адрес России. К тому же КНДР официально признала обоснованность и законность присоединения в 2014 г. Крыма к РФ. У северокорейских лидеров, к которым у многих наших авторов скорее снисходительное отношение, развит стратегический взгляд на вещи. КНДР — одна из немногих стран, которая, с одной стороны, никогда не колебалась и не испытывала иллюзий по отношению как к Западу в целом, так и к США в частности, с другой — осознавала историко-политическую неизбежность сплочения против Запада, в том числе с Россией.

Впервые Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным в 2019 г. и отметился крайне лестными заявлениями:

«Народы наших стран уже давно в ходе совместной борьбы в великой антияпонской войне прошлого столетия скрепили боевую дружбу, а доблестные солдаты и офицеры Красной армии без колебаний пролили свою горячую кровь во имя освобождения Кореи. Уходят годы и века, но наш народ помнит и вечно будет хранить память о тех благородных интернациональных подвигах, которые совершили сыновья и дочери российского народа, отдавая свою бесценную жизнь во имя священного дела освобождения Кореи… Дорогие российские друзья! Братский российский народ поддерживает энергичное руководство, целеустремлённую и твёрдую волю господина Путина и, преодолевая многие внутренние и внешние вызовы, добивается ярких успехов в строительстве сильной и процветающей России. И мы с радостью следим за этими успехами, воспринимая их как собственные».

Тогда всё это у нас воспринималось исключительно как дипломатический панегирик, «азиатская специфика». Но 2022 год многое расставил по своим местам.

Уже 26 февраля 2022 г. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало комментарий одного из северокорейских учёных-международников: «Первопричина украинского кризиса кроется в бесцеремонности и произволе США, которые придерживаются исключительно односторонних санкций и давления, преследуя лишь цели глобальной гегемонии и военного превосходства, игнорируя законное требование России о своей безопасности».

Через два дня, 28 февраля 2022 г., пресс-секретарь МИД КНДР ответил на вопрос по Украине:

«Соединенные Штаты и Запад систематически разрушали среду безопасности в Европе; они предприняли неприкрытую попытку развернуть систему наступательных вооружений, упорно продвигая расширение НАТО на Восток, игнорируя рациональное и справедливое требование России о предоставлении юридических гарантий безопасности.

Соединенные Штаты и Запад уже превратили Ирак, Афганистан и Ливию в руины. Однако нелогично, что сейчас они говорят об “уважении суверенитета” и “территориальной целостности” в связи с недавней ситуацией на Украине, спровоцированной ими.

Самая большая опасность, с которой сталкивается сегодня мир, — это своеволие и произвол Соединенных Штатов и их вассальных сил, подрывающих основы международного мира и стабильности.

Реальность еще раз ясно доказывает, что мир никогда не может быть установлен во всем мире до тех пор, пока существует односторонняя политика Соединенных Штатов и политика двойных стандартов, угрожающая миру и безопасности суверенного государства».

2 марта 2022 г. КНДР входит в пять стран, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Агрессия против Украины». Постоянный представитель КНДР при ООН пояснил: «Коренная причина украинского кризиса заключается в гегемонистской политике США и Запада, которые потворствуют своеволию и произволу по отношению к другим странам. США и другие западные страны вопреки разумным и справедливым требованиям России о предоставлении юридических гарантий подрывали систему безопасности в Европе, пытаясь разместить там наступательное вооружение и добиваясь расширения НАТО на восток. Самая большая опасность — позиция США и их союзников, которые расшатывают основы международного мира и стабильности».

Из старых заявлений КНДР ещё примечательно сообщение сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чен от 27 января 2023 г.:

«Происки США, которые представляли серьезную угрозу войны всему европейскому континенту и вызывали всякие тревоги, теперь переходят за более опасные пределы.

США, накачивая Украину многими вооружениями, “отличились” в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно уточнили свои конфронтационные подходы против России официальным заявлением о поставках своих основных боевых танков.

В этом лежит гнусное нутро США, пытающихся достичь своей гегемонистской цели путем дальнейшего расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России.

Без США мир будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас.

Именно США являются главным виновником, который создает серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России, доводит ситуацию в регионе до опасной грани, как сегодня.

ТПК глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждает это.

США и западные страны, которые, в полной мере игнорируя озабоченность России безопасностью, передают Украине военные установки на астрономические суммы, разрушают глобальный мир и безопасность в регионе, не имеют никакого права осуждать права суверенного государства на самозащиту.

Сейчас США пытаются задействовать военные потенциалы даже своих главнейших сателлитов на антироссийском фронте, не говоря уж о западных странах.

Поле боя на Украине далеко не пустыня Среднего Востока, где 20 лет назад вольно бродили американские танки.

Не сомневаюсь, что любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью уничтожено и превратится в металлолом непоколебимым боевым духом и мощностью героической армии и народа России.

Как бы империалистические коалиционные силы ни бесновались, ни в коем случае им не удастся сломить героический дух армии и народа России, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой.

Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».

Можно ли представить, что весь этот антиамериканизм вызван желанием «выслужиться» перед Россией, добиться союзных отношений и подобного? Если бы речь шла не о Северной Корее, можно было бы такое предположить. Но в КНДР слишком уж высоко поднято знамя национальной гордости, слишком значительна непогрешимость вождей, чтобы разбрасываться такими словами, а потом, если что, всё списать на «манёвры» и «дипломатию». Ведь все эти сообщения публикуются не только на русском, но и на корейском языке, они транслируются по ТВ и т. д. Не удивлюсь, если северокорейские школьники изучают приведённые выше цитаты на уроках.

Так что воодушевлённость и инициативность поддержки России со стороны страны чучхэ продиктована скорее тем, что наша фактическая политика неизбежно сближается с северокорейской. А последняя продиктована не только внешними обстоятельствами, но и принципиальной позицией по поводу сущности миропорядка.

Важно отметить, что идеология чучхэ в Северной Корее считается универсальной и всеобщей философией, политической и революционной доктриной, дальнейшим развитием коммунистической теории. Так, с точки зрения чучхэ в мире наступила «эпоха самостоятельности», в которой народные массы выступают хозяевами своей судьбы. В то же время становлению самостоятельности мешает империализм, прежде всего американский. Причём борьба за самостоятельность носит международный характер, это процесс совместной борьбы всех стран, наций и народов мира (как правило, угнетённых и ограбляемых), выступающих в защиту самостоятельности. Ким Чен Ир (отец нынешнего вождя): «Стратегии империалистов, пытающихся уничтожить наши ряды поодиночке, надо противопоставить стратегию сплоченности».

Поэтому для северокорейцев всё просто: те, кто борется против американского, европейского, японского и т. д. империализмов, — их друзья и союзники.

Примерно так же, как Америка везде, где можно нагадить, гадит РФ, КНДР везде, где может, гадит Америке. Поэтому с северокорейским оружием бегают хамасовцы, хуситы, бойцы Хезболлы и все, все, все. КНДР оказывала военную помощь и поддержку Вьетнаму, Египту, Сирии, Палестине, Ирану, Ливии и многим африканским революционным организациям. В силу своих возможностей, естественно, несопоставимых с США. Но последовательность борьбы с США у КНДР не подлежит сомнению.

Если бы чучхэисты были прагматиками, они бы вели себя на международной арене совершенно иначе. Они не прагматики, а люди, уверенные в абсолютном превосходстве самостоятельного пути с опорой на собственные силы.

Поэтому удивляться тому, что КНДР открыто, прямо и безусловно поддержала РФ в конфронтации с НАТО на полях Украины, не стоит.

Стратегически же союз РФ и КНДР очень неприятен США. Так, в стратегии ядерной политики США от 2022 г. отмечалось, что к 2030-м гг. США окажутся в незавидном положении, так как им впервые придётся сдерживать две ядерные державы, обладающие достаточным потенциалом, чтобы реально угрожать самому существованию США.

Что американские стратеги скажут на то, что им придётся сдерживать три такие державы? ВПК КНДР уже освоил гиперзвуковые технологии плюсом к ракетно-ядерным. А военная доктрина КНДР предполагает применение ядерного оружия при обычном вооружённом конфликте безо всяких дополнительных условий. Ким Чен Ын недавно это разъяснял генсеку ООН:

«Нарушение равновесия стратегических сил на Корейском полуострове — это сразу означает войну. Вот почему стопроцентно совершенно безупречна и справедлива наша логика строительства самозащитной обороноспособности, суть которой в том, что необходимо овладеть физической силой, способной всегда сдерживать врага и контролировать ситуацию. Наш шаг, направленный на сверхмощную военную страну, ядерную державу, еще более ускорится. В данный момент, когда союз между РК и США, как они афишируют, совершенно обернулся ядерным союзом, наше государство должно еще полнее готовиться к ядерному противоборству на беспредельной высоте. Кстати сказать, хотелось упомянуть, что 4 октября сего года представитель генсека ООН обратился к нам с просьбой: “Желательно видеть снижение уровня риторики”. Неясно, передалась ли такая просьба и Сеулу, но, пользуясь случаем, я хотел бы снова подчеркнуть, что если мир слушает мои высказывания, то надо их правильно понимать.

Каждый раз при освещении нашей позиции по вопросам применения вооруженных сил я точно и постоянно предпослал слово “если”. Именно в условиях “если” наша конституция отдаст нашей армии строгий приказ. Если враги намерятся применить вооруженные силы против нашего государства, то вооруженные силы нашей Республики без колебания будут пользоваться всеми своими наступательными возможностями. При этом не будет исключено применение ядерного оружия. В таких обстоятельствах, я снова подчеркиваю, надеяться остаться живым — это напрасно. Ни фортуна, ни какая-то “божья помощь” не сможет охранить Республику Корея. Это не вопрос об уровне риторики, о чем говорит ООН, а ясное предупреждение, предполагающее практическое действие.

Перед нами стоят самая крупная на планете обладательница ядерного оружия и самые злостные марионетки, желающие совместно использовать его.

В таких обстоятельствах наши взгляды, выбор и решимость неизменны. Врагам нельзя поступать легкомысленно. Они должны глубоко запомнить, что если будут ошибочно воспринимать наше предупреждение как наивное блефующее заявление, такое, какое всегда бывает у них, то за это будут расплачиваться более печально и жестоко».

Соединённые Штаты держат, грубо говоря, по армии в Южной Корее и Японии. Плюс база на Гуаме. Всё это потенциально находится под ударом Корейской народной армии (разумеется, с учётом наличия Китая). И в связи с союзным сотрудничеством с нашей страной северные корейцы с каждым днём повышают свой военный потенциал.

Поэтому, когда американцы говорят, что КНДР им реально угрожает, это отчасти правда. КНДР реально угрожает американскому влиянию в регионе и «кусает» американский империализм везде, где достанет.

Перед администрацией Трампа объективно стоит очень сложная задача — разрушить дружеские отношения России, Северной Кореи, Китая и Ирана. А перед этими странами — сохранить их.

Анатолий Широкобородов,

https://alternatio.org/articles/articles/item/142173-pochemu-kndr-stala-soyuznikom-rossii – цинк

Потому что американские империалистические собаки должны страдать.

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