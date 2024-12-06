Российские магазины электроники не будут снижать цены на технику Samsung и LG, выросшие из-за военного положения в Корее

Российские магазины электроники объявили, что не будут снижать выросшие несколько дней назад цены на технику брендов Samsung и LG. Тогда это объяснялось введением в стране военного положения, возможным прекращением поставок и общей «дальнейшей неопределённостью».

По словам управляющего одной из торговых сетей, это решение далось нелегко, но оно было необходимо.

«Рост цен обусловлен исключительно политической нестабильностью в стране-производителе и возможными, хотя и не наступившими пока сложностями с параллельным импортом, – сказал он. – Говорить об отмене наценки не только преждевременно, но и в целом не имеет смысла – хоть военное положение и отменили, Южная Корея уже показала себя с весьма сомнительной стороны. Справедливо, что любители техники оттуда должны платить больше».

Как отметил источник, в «лучшей из Корей» ситуация намного стабильнее и цены на электронику из КНДР не выросли бы, если бы в России продавалась хоть какая-то электроника оттуда.

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