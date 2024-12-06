 

Фанаты Jaguar не могут решить, как относиться к новому концепт-кару

06.12.2024, 20:15, Разное
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Производитель автомобилей класса люкс с более чем столетней историей Jaguar представил новый концепт-кар Type 00, который не похож ни на что, выпущенное этим брендом прежде. И закономерно привлек к нему внимание — но не совсем то, на какое рассчитывали авторы новинки. Реакция Интернет-аудитории оказался довольно противоречивой.

Данный концепт должен стать первым полностью электрическим автомобилем от Jaguar. Заявлено, что он сможет проехать более 300 км при быстрой частичной зарядке длительностью 15 минут. И почти 700 км при полной зарядке батарей. Иные характеристики неизвестны, так как это все же концепт, а не прототип.

Наибольшее внимание привлек дизайн Type 00, который сочетает рубленые грани и плавные обводы. Концепт выполнен в розовом цвете, что несвойственно Jaguar, а потому стал предметом многочисленных шуток. По словам главного креативного директора Jaguar Джерри Макговена, так и задумано – это отражение новой философии бренда. Однако не все поклонники данной марки сочли это удачным решением.

Источник &#8212 Jaguar


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