Мнение: Дорогие апельсины, дорогой кофе и дорогое вино

1. Китайский вирус поразил американские апельсины. Не покупайте маленькие апельсины — они могут быть больными (ссылка):



Мировые цены на замороженный концентрат апельсинового сока бьют один рекорд за другим… Всему виной неурожай апельсинов в крупнейших странах-поставщиках — США и Бразилии…

…Речь идет о вирусе родом из Китая, специализирующемся в основном на апельсиновых деревьях… Главным источником заражения стало инвазивное насекомое — азиатская цитрусовая псиллида (листоблошка). Питаясь листьями больного плодоносного дерева, они способны распространять его дальше в течение суток.

…Плоды цитрусовых деревьев, пораженных вирусом, вскоре становятся недозревшими с зеленоватым оттенком и имеют горький привкус, а их маленький размер сильно отличается от нормального, что еще больше усложняет их продажу.

Возможно, России следует просто перейти на китайские апельсины? Либо начать массово выращивать собственные апельсины в теплицах, благо современные технологии позволяют делать это дёшево?

2. Кофе в России в этом году уже подорожал на 15-20% (ссылка). В следующем году должно быть ещё хуже. Причина – неурожаи в Бразилии и других странах-производителях (ссылка):



Засуха, обрушившаяся на Бразилию, скажется на урожае кофе 2025 года и на его ценах. Об этом заявил президент бразильской ассоциации производителей кофе (ABIC) Павел Кардосу. Его процитировало РИА Новости.

Он уверен, что рекордные цены на кофе, зафиксированные в 2024 году, будут наблюдаться и в следующем году. Засуха 2023 года скверно сказалась на состоянии бразильских кофейных плантаций, и ожидания по урожаю совершенно не оправдались. Как следствие, в 2024 году произошел скачок цен на этот напиток. Однако в последние месяцы многие регионы Бразилии страдали от нехватки дождей. Это значит, что и в 2025 году цены на кофе пойдут не вниз, а вверх. Их очередной взлет Кардосу предсказал с января следующего года.

Ранее, 28 ноября, цена январского фьючерса на кофе сорта робуста в какой-то момент превысила 5500 долларов за тонну. Таких сумм не было как минимум с начала 2008 года.

Новость неприятная, так как кофе я пью чаще, чем апельсиновый сок, и так как в масштабное импортозамещение кофе я не верю. С другой стороны, молотый кофе, который я пью, стоит около 500 рублей за пачку, то есть 14 рублей за чашку. Даже если чашка кофе будет обходиться мне в 30 рублей, я не разорюсь. (Про свой рецепт приготовления кофе в турке я писал вот здесь).

3. Цены на импортное вино в ближайшее время также наверняка будут расти (ссылка):

Объемы производства вина в мире продолжают сокращаться на протяжении последних лет и в 2024 году упадут до самого низкого уровня за последние 63 года…

«Климатические проблемы в обоих полушариях вновь стали основной причиной снижения мирового объема производства»… Ведущим мировым производителем вина в 2024 году станет Италия (41 млн гектолитров), тогда как во Франции наблюдается резкий спад на 23% за год, до 36,9 млн гектолитров.

Третье место в общемировом рейтинге производителей остается за Испанией, тогда как на четвертом расположились США. В Южном полушарии, как отмечается в прогнозе, показатели сбора урожая станут самыми низкими за последние 20 лет.