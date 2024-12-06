Мнение: Чистые руки и горячее сердце для Курской области



Прилежный Хинштейн

Диковинное сообщение, что Путин вдруг назначил своим наместником в Курской области Александра Хинштейна, ввело публику в ступор. Такой «молнии» никто не ожидал, и наверняка больше всего – сами жители области. «Кто таков? Откуда взялся?!» – наверняка потекли недоуменные вопросы. Ответы было легко нагуглить, но они только увеличивали недоумение: бывший журналист МК, ныне – главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи… Блин, кто это?? Почему возглавлять наполовину оккупированную область должен будет журналист и глава по информационной политике?

В общем – какая-то странность. Хотя уловить логику в этом назначении довольно легко. Надо лишь отдавать себе отчет в том, что в нашем Мордоре все «совы не то, чем они кажутся», и для понимания истинных причин нет смысла читать официальные визитки. Визитки врут. А надо лишь задать себе вопрос, что такое сегодня Курская область и чем она беспокоит российского Нацлидера. Курская область была, по всей видимости, задумана Зеленским как будущий «больной зуб» для России, специально ноющая территория, призванная наглядно, с одной стороны, вызывать сомнения в неизменной победоносности российских ВС, и, с другой стороны – показывать, что по крайней мере некоторые жители (и земли) России не имеют основании петь любимую песню российского агитпропа «Все хорошо, прекрасная маркиза». За три месяца этот больной зуб ВСУ сумели довольно основательно расковырять (вспоминаем, что сразу после начала вторжения какие-то там командиры ВС РФ клялись и божились, что они «решат вопрос» уже к 15 сентября).

Держа в уме, что все названия у нас в стране «не то, чем кажутся», понимаем, что чел из «комитета по информационной политике» призван заниматься вовсе не «информированием», а ровно наоборот – его отсутствием. Из Курской области не должно идти никаких «утечек», дабы не портить настроение у нервных жителей остальной РФ. Кому этим заниматься, как не главному начальнику по информированию?

Ответ на одну из загадок Хинштейна. И вторая – кто это вообще?! Какой, нафиг, МК?? Здесь ответ еще проще: это гебист. С большим хорошим стажем, уходящим в глубины 90-х. И в этом даже наблюдается определенная преемственность: тов. Путин с его развитой корпоративной солидарностью частенько ставил своих былых коллег «на регионы», вспомним хотя бы Иркутскую область. Да что далеко ходить: в свое время в той же Курской области против одиозного Руцкого на выборах губернатора новоиспеченный президент РФ бросил из «кадрового резерва» генерала ФСБ Суржикова, и «ради победы» даже сняли Руцкого с выборов. Однако и генерал ФСБ проиграл тогда, в 2000 году, местному коммунисту Михайлову.

Имеет ли Хинштейн звание генерала? Неизвестно. Тем не менее это известный «мастер многоходовок», чем он активно занимался, став депутатом ГосДумы (а Хнштейн депутат со стажем, он в ГосДуме уже четверть века, причем всегда входил во фракцию «Единой России», то есть «верный солдат партии, беспощаден к врагам», и абсолютно непотопляем). Сейчас его вдруг «бросили на Курск»; видимо, надо понимать, что тамошний «больной зуб» реально беспокоит, а на силовое решение (вырвать эту проблему с корнем!) в Кремле не очень-то рассчитывают.