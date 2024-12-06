Ученые из Ростова-на-Дону предложили делать бетон с наноалмазами

В Донском государственном техническом университете, также известном как ДГТУ, нашли метод повышения качества строительного бетона за счет добавления в смесь наноалмазов. В ходе исследований специалисты выяснили, что оптимальное количество добавки позволило поднять прочность получаемого бетона на 15 %.

Как уточнили в ДГТУ, раствор химически чистых наноалмазов, добавленный в бетонную смесь в количестве не более 1 % от массы используемого цемента, заметно улучшает прочность бетона, а также позволяет ускорить сам процесс установления этой самой прочности. При этом наилучшего результата удалось достигнуть при норме в 0,4 %.

Если точнее, данное соотношение используемого цемента и добавленных наноалмазов уже через пару дней увеличивает прочность бетона на изгиб и сжатие на рекордные 28%, а спустя 28 дней она снижается, но все же находится на уровне свыше 15 %.

Раствор наноалмазов в колбе

Также в ВУЗе отметили, что проведенные в этом направлении исследования обладают немалой практической значимостью в строительной сфере и такая технология весьма перспективна. Она позволит значительно улучшить как качество структуры бетона, так и его эксплуатационные характеристики. Кроме того, «наноалмазный» метод поможет снизить использование цемента в бетонных конструкциях.Источник — Construction and Building Materials