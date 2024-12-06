Суд оправдал чиновника, годами применявшего к подчинённым «регуляторную гильотину»

Конституционный суд признал невиновным главу департамента прогнозирования инфляционных ожиданий министерства экономического развития Кирилла Баранова, который в течение восьми лет гильотинировал подчинённых.

Согласно решению КС, причиной массовых казней стала правовая лакуна в постановлении правительства о так называемой «регуляторной гильотине».

В частности, суд оценил следующий отрывок из руководства к имплементации реформ: «В целях упрощения регулирования и устранения избыточных барьеров проводится удаление устаревших и неэффективных элементов, не соответствующих современным условиям и требованиям». КС пришёл к выводу, что законодатель не дал точного определения слову «элементы», в связи с чем исполнитель, «учитывая двусмысленную специфику наименования проекта реформ», мог допустить ошибку, которая привела к непредвиденным жертвам.

– В этой связи вместо нормативно-правовых актов удалению подверглись сами сотрудники, которые, по мнению обвиняемого, работали неэффективно и на основе устаревших методологий, – говорится в решении суда.

Так, по данным следствия, с 2020 по 2023 годы декапитации подверглись 17 юристов, 28 экономистов и 34 бухгалтера. При этом маркетинговый отдел, отвечавший за создание демотиваторов и продвижение имиджа министерства в социальной сети «Одноклассники», а также рассылку фирменных открыток в мессенджере WhatsApp, остался нетронутым и продолжал получать бонусы за счет депремирования казнённых.

В итоге суд постановил освободить господина Баранова из СИЗО, а целый пакет законов и постановлений о «регуляторной гильотине» направить на доработку в Государственную думу и правительство.

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