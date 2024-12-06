 

Россиянка, живущая в США, прилетела из Нью-Йорка в Париж без билета

06.12.2024, 16:25, Разное
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Суд в Нью-Йорке предъявил россиянке, живущей в США, обвинение в незаконном проникновении на борт самолета: она прилетела из Нью-Йорка в Париж без билета.

26 ноября 57-летняя Светлана Дали оказалась в аэропорту имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. У нее не было ни паспорта, ни билета на самолет. Она попыталась пройти контроль безопасности для пассажиров, а когда это не удалось, то отправилась на контроль для членов экипажа и “затерялась” среди сотрудников авиакомпании Air Europa.

Дали воспользовалась моментом, когда сотрудники у выхода на посадку помогали другим пассажирам, и смогла попасть на борт рейса DL264 авиакомпании Delta Airlines, направляющегося в Париж. На борту самолета женщина пряталась в туалетах, однако незадолго перед посадкой в Париже экипаж все-таки заметил, что у нее нет своего места. Когда женщина не смогла предъявить посадочный талон, экипаж сообщил о безбилетнице французским властям.

Когда самолет приземлился в Париже, экипаж попросил всех остаться на своих местах, потому что на борт должна была зайти французская полиция.

Дали попросила убежище во Франции, но власти не нашли для этого оснований — и постановили отправить ее обратно в США. Вернуть ее в США удалось далеко не с первой попытки.

Сначала Дали должна была улететь в субботу, 30 ноября, рейсом той же Delta Airlines, но ее сняли с самолета из-за неподобающего поведения. Следующая попытка должна была состояться 3 декабря, но авиакомпания не пустила Дали на борт. Представитель Delta Airways отказался объяснять, почему.

Наконец, в среду, 4 декабря, Дали в сопровождении двух французских силовиков прилетела в Нью-Йорк, была арестована в аэропорту и предстала перед судом. Ей грозит до пяти лет заключения.


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