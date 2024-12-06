«Не простим предательства» – в Абхазии начались массовые протесты против сокращения финансирования из России

В Абхазии начались массовые протесты против решения российских властей сократить финансирование частично признанной республики и прекратить платить пенсии и социальные выплаты абхазским гражданам, даже не оформившим российское гражданство.

Соответствующее решение в Москве приняли после того как местный парламент отклонил законопроект, который позволил бы гражданам Российской Федерации владеть недвижимостью в Абхазии. Местные предприниматели ранее заявили, что такой закон «разрушит весь бизнес», а теперь обещают «не простить предательства». В толпе звучат как лозунги «Русские, убирайтесь!», так и лозунги «Русские, приезжайте как туристы».

– Лучший русский – тот, кто заплатил и не приехал, – объясняет это противоречие местный владелец гостиниц и ресторанов Батун Авидзба. – От них много шума, много проблем, они постоянно что-то требуют, качают права, всё им не нравится. Жалуются, что руины вокруг, – так я свои восемь отелей ни разу ещё целиком не наполнял, нет столько людей. Потому и руины, потому что нужно больше туристов. Сначала туристов пусть пригоняют, потом и строиться будем, может быть. А не захотим, не будем. Наша земля, нам решать.

В свою очередь владелец порядка сотни заброшенных объектов в окрестностях Гагры Нестор Аргбаев выдвинул конструктивное предложение: «Если русские хотят строить, пусть приезжают и строят, но потом отдают нам. Это наша репарация за империю. Мы не колония. Стройте и уезжайте». В ближайшее время его концепцию передадут на рассмотрение в парламент и МИД, а также в специально созданную рабочую группу по стабилизации отношений с РФ.

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