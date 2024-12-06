Мнение: Перевыборы Путина

Да, смеха ради стоит напомнить, что вообще-то в Курской области имелся избранный (!!) губернатор. НЕ ХИНШТЕЙН. Угадайте когда он был избран воодушевленными курянами. Кто не знает, ни за что не отгадает – в 2024 году. Если точнее – в сентябре. Выборы, стало быть, проходили практически под пулями. Кто забыл – вторжение ВСУ в Курскую область и захват Суджи состоялись в начале августа с.г. Тем не менее несгибаемые куряне пошли на избирательные участки (видимо, и в Судже тоже). Итоги – за некоего Алексея Смирнова проголосовало, если верить отчетности Избиркома, 351 040 жителей области (65,28%). Алексей Смирнов – бывший первый зам. губернатора, назначенный врио губернатора, и, пользуясь железной волей Москвы, которая “за стабильность” и плевать хотела на “формальности”, как бы “победил на выборах” в области, в которой шли натуральные бои. Профанация была, понятно, дикая – но забавно, что то же самое презрение Москвы к “формальностям” в итоге вышло несчастному Смирнову боком: его выкинули из губеров, не дав и трех месяцев “поцарствовать” в звании российского сатрапа.

Смирнов стал, видимо, одним из рекордсменов России по недолгому пребыванию в должности губернатора после выборов, уступая разве что Шойгу, который тоже только пару месяцев просидел в кресле губернатора Московской области. Обоим помешала война. Шойгу, правда, Путин “забрал” из Подмосковья в министры обороны, а вот Смирнова променяли на хитрована Хинштейна, и это наверно, обидно.

На деле, конечно, в России все понимают, что здесь есть только один избиратель, который к тому же устраивает “выборы” в любой день года и столько раз, сколько ему захотелось. Были “выборы” в сентябре, захотели – сделали еще одни в декабре. Для того же одного избирателя.

Впрочем, не исключено, что Смирнов рад-радешенек. Быть завхозом при воюющей в области армии – наверно, не слишком завидная работа. Пусть там Хинштейн демонстрирует таланты в окружении людей с автоматами и огнеметами. Вспоминает, как жечь сердца глаголом.