 

Мнение: Перевыборы Путина

06.12.2024, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да, смеха ради стоит напомнить, что вообще-то в Курской области имелся избранный (!!) губернатор. НЕ ХИНШТЕЙН. Угадайте когда он был избран воодушевленными курянами. Кто не знает, ни за что не отгадает – в 2024 году. Если точнее – в сентябре. Выборы, стало быть, проходили практически под пулями. Кто забыл – вторжение ВСУ в Курскую область и захват Суджи состоялись в начале августа с.г. Тем не менее несгибаемые куряне пошли на избирательные участки (видимо, и в Судже тоже). Итоги – за некоего Алексея Смирнова проголосовало, если верить отчетности Избиркома, 351 040 жителей области (65,28%). Алексей Смирнов – бывший первый зам. губернатора, назначенный врио губернатора, и, пользуясь железной волей Москвы, которая “за стабильность” и плевать хотела на “формальности”, как бы “победил на выборах” в области, в которой шли натуральные бои. Профанация была, понятно, дикая – но забавно, что то же самое презрение Москвы к “формальностям” в итоге вышло несчастному Смирнову боком: его выкинули из губеров, не дав и трех месяцев “поцарствовать” в звании российского сатрапа.

Смирнов стал, видимо, одним из рекордсменов России по недолгому пребыванию в должности губернатора после выборов, уступая разве что Шойгу, который тоже только пару месяцев просидел в кресле губернатора Московской области. Обоим помешала война. Шойгу, правда, Путин “забрал” из Подмосковья в министры обороны, а вот Смирнова променяли на хитрована Хинштейна, и это наверно, обидно.

На деле, конечно, в России все понимают, что здесь есть только один избиратель, который к тому же устраивает “выборы” в любой день года и столько раз, сколько ему захотелось. Были “выборы” в сентябре, захотели – сделали еще одни в декабре. Для того же одного избирателя.

Впрочем, не исключено, что Смирнов рад-радешенек. Быть завхозом при воюющей в области армии – наверно, не слишком завидная работа. Пусть там Хинштейн демонстрирует таланты в окружении людей с автоматами и огнеметами. Вспоминает, как жечь сердца глаголом.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / В Китае разработали материал-невидимку, который работает как кожа хамелеона

06.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Сдача на Мальте

06.12 / Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России

06.12 / Трансляция «Щелкунчика» на «Первом канале» 31 декабря будет платной

06.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Лаврова Такеру Карлсону

06.12 / Агата Муцениеце опозорилась на публике в компании дочери

06.12 / “Бываю дома всего 3-4 дня в месяц” – Колдун объяснил разлуку с женой обилием работы

06.12 / Второй «охотник за коммуникациями» будет передан флоту в 2026 году

06.12 / При покупке цветов у мужчин потребуют персональные данные получательницы букета

06.12 / Мнение: «Тайны капитана Ткача»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика