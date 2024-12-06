В Китае разработали материал-невидимку, который работает как кожа хамелеона

Команда из Университета науки и технологий Китая разработала покрытие, которое меняет свой цвет в зависимости от окружающих его предметов. Это не делает его невидимым в классическом толковании, но позволяет сливаться с фоном. Примерно так, как работает кожа хамелеона и осьминога.

Материал стал практическим применением новой прорывной технологии, которую ее авторы назвали «самоадаптивным фотохромизмом». Покрытие меняет свою структуру под воздействием волн света определенной длины. В результате поверхность начинает их отражать, что и позволяет «перекрасить» ее под цвет фона.

Технология интересна тем, что все происходит в пассивном режиме, без каких-либо затрат энергии. В экспериментах с яркими растениями этот процесс занимал всего 30-80 секунд. Покрытие очень стойкое, выдерживает перепады температур от -20 до +70℃ без потери основных свойств. Его можно использовать, например, для маскировки военного снаряжения и техники.

Но есть и недостатки – пока что материал адаптируется не ко всему видимому спектру и плохо реагирует на синие и фиолетовые оттенки. Тонкие различия между прочими оттенками также не воспроизводятся. Но потенциал у открытия просто колоссальный, полагают китайские ученые.Источник — Science Advances