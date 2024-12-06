 

Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России

06.12.2024, 14:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фигурист и новоявленный ведущий Роман Костомаров сообщил в личном блоге, что уехал из России. Кадром из поездки он поделился с поклонниками в Сети. Взяв семью, спортсмен намерен провести несколько теплых дней в Дубае.

На отдых он отправился с детьми, супругой и мамой, что и запечатлел на совместном фото.

“Долгожданный отдых с любимыми”, – подписал снимок Костомаров.

Напомним, недавно Роман Костомаров стал автором собственного шоу. К нему на интервью приходят знаменитости, с которыми он дискутирует. Спортсмен признался, что это занятие доставляет ему удовольствие, хотя изначально согласился на такой эксперимент из-за проблем со здоровьем.

После ампутации кистей рук и стоп ног Костомаров уже не может так, как прежде, кататься на коньках. Чтобы найти себя, фигурист решился на такой шаг. Теперь же новоявленный телеведущий вышел на другой уровень и вскоре предстанет в новой для себя роли на телевидении. Он будет вести шоу об обычных людях, которые стали настоящими героями.

Роман считает, что этот формат очень близок ему по духу, ведь только сила воли позволила Костомарову не отчаяться, а фактически начать жить заново и привыкать к совершенно новому себе. По словам спортсмена, его всегда поддерживала супруга Оксана Домнина, которая помогла не уйти в депрессию, а заставила снова поверить в себя.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Скончался врач и писатель Анри Борлан, хранитель памяти о Холокосте, переживший Аушвиц

06.12 / Лучшие города мира для проживания – лидирует Цюрих

06.12 / В Турции в возрасте 89 лет умер российский академик Евгений Велихов

06.12 / Трамп объявил Сакса “Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ”

06.12 / Британский адмирал – “Одним ударом Израиль уничтожил все иранские ПВО”

06.12 / Ynet – израильская делегация посетила Россию для переговоров

06.12 / Пожар в синагоге в Мельбурне, полиция считает, что это поджог

05.12 / Госдепартамент США отвечает Amnesty International – “Обвинения Израиля в геноциде беспочвенны”

05.12 / Сильное землетрясение в Калифорнии, объявлена опасность цунами

05.12 / Эмбер Херд ждет второго ребенка после нашумевших судебных разбирательств с Джонни Деппом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика