 

Трансляция «Щелкунчика» на «Первом канале» 31 декабря будет платной

06.12.2024, 13:33, Разное
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Министерство культуры выпустило разъяснение по поводу трансляции балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в прямом эфире «Первого канала» в канун Нового года.

Согласно документу, за просмотр постановки Большого театра россиянам придётся заплатить по 500 рублей.

– Стоимость билетов в театр на спектакль 31 декабря может доходить до 100 тысяч, так что несколько сотен рублей – это более чем адекватная цена за право прикоснуться к прекрасному и великому искусству, – сказала замминистра культуры Надежда Преподобная.

Стоимость просмотра «Щелкунчика» будет включена в коммунальные платежи россиян за январь 2025 года, независимо от того, удалось ли гражданину посмотреть балет.

Все собранные средства будут направлены на поддержку отечественной культуры, в том числе на строительство новой сцены Большого театра и съёмки документальных фильмов о наиболее знаковых постановках в российских театрах за последние 200 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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