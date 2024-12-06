Агата Муцениеце опозорилась на публике в компании дочери

Агата Муцениеце постоянно делится с подписчиками подробностями частной жизни. У всех на слуху развитие ее отношений с бывшим мужем Павлом Прилучным. За судебным процессом между супругами также с упоением следят фанаты актрисы. Именно поэтому в том числе она не стесняется рассказывать о себе даже не совсем приятные факты.

Накануне звезда “Закрытой школы” поведала поклонникам, как публично опозорилась в компании своей дочери Мии, которую она часто берет с собой на работу. В этот раз актриса также взяла девочку на радиостанцию, где во время интервью позволила себе матерное слово в присутствии дочери да еще и в прямом эфире. Мия в то же время рассказала неприличный анекдот.

Агата посмеялась, что они с дочерью – кринж. Подписчики поддержали актрису в комментариях, написав, что чувство юмора у Мии точно от мамы.

Напомним, сейчас Агата Муцениеце проживает вместе с дочкой Мией, сын Тимофей находится у отца. Несмотря на то, что суд постановил оставить мальчика с мамой, сын Агаты не хочет возвращаться к ней. С августа он не виделся с матерью и даже отписался от нее в соцсетях. Сестра очень скучает по Тимофею и периодически навещает его в доме Прилучного, где он живет со своей новой женой Зепюр Брутян и младшим сыном Микаэлем.