 

“Бываю дома всего 3-4 дня в месяц”: Колдун объяснил разлуку с женой обилием работы

06.12.2024, 12:25, Новости дня
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Декабрь для Дмитрий Колдуна выдался напряженным – концерты в Кирове, выступление в Питере на “Звездах Дорожного радио”, сольник в Надыме… Дома его не бывает, считай. Но как с этим мирится его красавица-жена?

“Она копит энергию, собирает ее для нашей встречи, – улыбается Колдун. – Хотя это дается непросто. Ведь в ноябре из-за обилия новогодних съемок я был дома всего три дня. А в декабре буду дня четыре”.

Впрочем, супруге грех жаловаться с таким кормильцем! “У нее есть банковская карта, на которую я постоянно наваливаю ее денег”, – говорит Дима.

К поклонницам, их подаркам и поцелуям супруга исполнителя не ревнует. “Она только просит, чтобы я не таскал их на руках, как часто делаю на концертах в порыве куража”, – признается Дмитрий.

А вот дети обижаются на звездного отца. “Дочь особенно тяжело переносит разлуку со мной, хотя я объясняю ей, что у меня такая работа, – вздыхает артист. – Я, увы, никак от такого ритма не отдыхаю – так и живу постоянно. Хотя это сказывается на организме – нервы стали уже совсем другие. Я легко могу сорваться, завестись, вспылить. Обидно, что порой без дела раздражаюсь на тех, кто рядом. Очень горько!”


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