 

Второй «охотник за коммуникациями» будет передан флоту в 2026 году

06.12.2024, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Прибалтийском судозаводе «Янтарь» озвучили сроки сдачи российскому ВМФ второго «охотника за коммуникациями» — так за рубежом назвали новейшие российские океанографические исследовательские суда, строящиеся по проектным нормам 22010.

Второе ОИС проекта 22010, получившее имя «Алмаз», было заложено еще в 2016 году, только в 2019-м его спустили на воду и до сих пор судно не покинуло достроечную набережную предприятия. Такую затянувшуюся по времени постройку объясняют импортозамещением и необходимостью согласования российских аналогов оборудования с проектировщиками судна.

Согласно озвученному корабелами плану, до конца 2025 года «Алмаз» будет достроен и пройдет швартовные испытания. Затем, уже в 2026-м, «Алмаз» выполнит заводские ходовые и госиспытания, а передача его в состав российского флота состоится в ноябре 2026 года.

Стоит отметить, что относительно головного «Янтаря», несущего службу с 2015 года, строящийся «Алмаз» претерпит определенные изменения.

К примеру, на втором судне проекта решили отказаться от площадки для вертолета, а взамен наделить его парой глубоководных аппаратов — это раннее базировавшиеся на «Академике Мстиславе Келдыше» аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Их дополнят безэкипажные автономные аппараты типа «Русь» и «Консул», которыми эти суда оснащаются по первоначальному проекту.

Суда 22010 проекта строятся в интересах Главного управления по глубоководным исследованиям Минобороны. Они предназначены для исследований мирового океана, включая изучение дна на больших глубинах, а также могут применяться в операциях по поиску затонувших кораблей, судов или объектов, и при решении спасательных задач.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / При покупке цветов у мужчин потребуют персональные данные получательницы букета

06.12 / Мнение: «Тайны капитана Ткача»

06.12 / Мнение: Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

06.12 / “Ничего не ем” – крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой

06.12 / Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения

06.12 / «Сдрейфил дуралей, теперь придётся на выборы идти» – Зеленский раскритиковал отмену военного положения в Южной Корее

06.12 / Упавший на лестнице актер Борис Щербаков не выходит на связь

06.12 / Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

06.12 / Мнение «аналитика»: О постаревшем дедушке… Может быть, инсульт?

06.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Майданек и новая норма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика