Второй «охотник за коммуникациями» будет передан флоту в 2026 году

На Прибалтийском судозаводе «Янтарь» озвучили сроки сдачи российскому ВМФ второго «охотника за коммуникациями» — так за рубежом назвали новейшие российские океанографические исследовательские суда, строящиеся по проектным нормам 22010.

Второе ОИС проекта 22010, получившее имя «Алмаз», было заложено еще в 2016 году, только в 2019-м его спустили на воду и до сих пор судно не покинуло достроечную набережную предприятия. Такую затянувшуюся по времени постройку объясняют импортозамещением и необходимостью согласования российских аналогов оборудования с проектировщиками судна.

Согласно озвученному корабелами плану, до конца 2025 года «Алмаз» будет достроен и пройдет швартовные испытания. Затем, уже в 2026-м, «Алмаз» выполнит заводские ходовые и госиспытания, а передача его в состав российского флота состоится в ноябре 2026 года.

Стоит отметить, что относительно головного «Янтаря», несущего службу с 2015 года, строящийся «Алмаз» претерпит определенные изменения.

К примеру, на втором судне проекта решили отказаться от площадки для вертолета, а взамен наделить его парой глубоководных аппаратов — это раннее базировавшиеся на «Академике Мстиславе Келдыше» аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Их дополнят безэкипажные автономные аппараты типа «Русь» и «Консул», которыми эти суда оснащаются по первоначальному проекту.

Суда 22010 проекта строятся в интересах Главного управления по глубоководным исследованиям Минобороны. Они предназначены для исследований мирового океана, включая изучение дна на больших глубинах, а также могут применяться в операциях по поиску затонувших кораблей, судов или объектов, и при решении спасательных задач.