При покупке цветов у мужчин потребуют персональные данные получательницы букета
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Министерство семьи и нравственности анонсировало новую инициативу по контролю за реализацией цветов.
С 1 января 2025 года все цветочные магазины обязаны требовать у покупателей-мужчин паспортные данные и контакты получательницы букета.
Согласно новым правилам, реализаторов обяжут установить оборудование, чтобы каждый букет получил свой уникальный QR-код. Для этого покупателю придётся заполнить анкету, указав степень родства с получательницей и цель подарка, а искусственный интеллект сформирует комбинацию цифр.
Также будет создана открытая электронная система «Флорконтроль», интегрированная с Госуслугами. Любой желающий сможет получить информацию о дате, месте, времени и наименовании врученного товара, получателе и дарителе.
– Такая мера поможет мужчинам следить за расходами и одновременно освежать в памяти круг знакомств. Женщины смогут контролировать своего любимого человека, – считают в министерстве.
В будущем власти намерены наладить рассылку SMS-оповещений для жён о случаях, когда женатый мужчина покупает цветы женщине, не состоящей с ним в родстве.
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