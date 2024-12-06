 

При покупке цветов у мужчин потребуют персональные данные получательницы букета

06.12.2024, 11:33, Разное
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Министерство семьи и нравственности анонсировало новую инициативу по контролю за реализацией цветов.

С 1 января 2025 года все цветочные магазины обязаны требовать у покупателей-мужчин паспортные данные и контакты получательницы букета.

Согласно новым правилам, реализаторов обяжут установить оборудование, чтобы каждый букет получил свой уникальный QR-код. Для этого покупателю придётся заполнить анкету, указав степень родства с получательницей и цель подарка, а искусственный интеллект сформирует комбинацию цифр.

Также будет создана открытая электронная система «Флорконтроль», интегрированная с Госуслугами. Любой желающий сможет получить информацию о дате, месте, времени и наименовании врученного товара, получателе и дарителе.

– Такая мера поможет мужчинам следить за расходами и одновременно освежать в памяти круг знакомств. Женщины смогут контролировать своего любимого человека, – считают в министерстве.

В будущем власти намерены наладить рассылку SMS-оповещений для жён о случаях, когда женатый мужчина покупает цветы женщине, не состоящей с ним в родстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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