Мнение: «Тайны капитана Ткача»
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15 ноября мы выложили программу «Жизнь по ксиве под защитой ФСБ», в которой рассказали детективную историю о том, как потерпевший по уголовному делу о «черкалинских миллиардах» Сергей Гляделкин получил российский паспорт и стал гражданином России.
После выхода этой программы, на меня посыпались упреки. Почему я рассказал про загадочные обстоятельства получения российского гражданства только Сергеем Гляделкиным? Почему обделил вниманием второго потерпевшего по «делу Черкалина»- Игоря Ткача? Двоюродного брата, компаньона-соратника Гляделкина и бывшего руководителя Моснадзора, органа исполнительной власти города Москвы времен Лужкова.
Претензии принимаются. Исправляюсь.
Команда «Судового журнала» пересмотрела и более внимательно изучила имеющиеся в нашем распоряжении документы.
И из них следует, что российское гражданство Игоря Ткача тоже какое-то очень мутное.
Подробности – в программе «Тайны капитана Ткача».
Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте, Рутубе или Дзене.
Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!
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Источник: Ирек Муртазин
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