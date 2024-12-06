 

“Ничего не ем”: крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой

06.12.2024, 10:45, Новости дня
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“Я ничего не ему, но не могу похудеть”, – пожаловалась 42-летняя Дубцова за кулисами концерта “Главное – Семья” в Кремлевском дворце.

Всему виной – серьезное аутоиммунное заболевание щитовидной железы.
Она не вырабатывает достаточного количества гормонов, которые необходимы для поддержания многих систем организма, включая вес и обмен веществ.
Женщины в 10 раз чаще мужчин страдают от этого, причем и их риск увеличивается с возрастом, во время и после беременности.

Несколько месяцев Ирина принимала гормоны, чтобы стабилизировать состояние. “Я заглушила болезнь, но, естественно, набрала вес, о неизбежности чего меня с извиняющимся видом предупреждал врач. Я так плакала!”, – рассказывала она позже о проблемах со здоровьем.

Но в таком сложении тела есть и явные плюсы.

“Тощей я никогда и не была, у меня прекрасная женственная фигура, – уверяет 42-летняя Дубцова. – И я, мягко говоря, не жалуюсь, на все, что касается мужского внимания”.

Напомним, с 2004 по 2008 годы она была женой солиста группы Plazmа Романа Черницына, от которого родила сына Артема. После расставания с Черницыным певица два года встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем. С 2014 по 2015 год у нее был роман с DJ Леонидом Руденко.


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