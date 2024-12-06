 

«Сдрейфил дуралей, теперь придётся на выборы идти»: Зеленский раскритиковал отмену военного положения в Южной Корее

06.12.2024, 9:33, Разное
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Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал действия властей Республики Корея, которые отменили
введённое на днях военное положение. Теперь президенту Юн Сок Ёлю придётся идти
на выборы, которые он проиграет.

Зеленский назвал своего южнокорейского коллегу «дуралеем,
который сдрейфил всю эту шоблу раздавить танками». Демократический
лидер, которого поддерживают США, не должен быть стеснён в средствах по сохранению
своей власти, подчеркнул он, поскольку только его неограниченные полномочия могут служить
гарантией либеральной демократии и верховенства закона.

«Дурак ты, Ёлка, – сказал Зеленский. – У тебя столько поводов говорить о военной угрозе со стороны северного соседа, а ты военное положение отменяешь.
Ну и что теперь, на выборы? Дураков, чтобы за тебя голосовать, уже нашёл?»

С мнением украинского лидера согласен и Европейский суд по правам человека, который недавно подтвердил право демократических лидеров оставаться у власти после окончания своих полномочий.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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