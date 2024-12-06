 

Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

06.12.2024, 7:30, Новости дня
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Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюре

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 1 стакан
  • Банан – 1 шт.
  • Вода – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л. (по желанию)
  • Щепотка соли
  • Масло для жарки (растительное или кокосовое)

Приготовление:

  • В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, банан, разрыхлитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  • Вылейте небольшое количество теста на сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  • Подавайте с медом, ягодами или любым другим постным топингом.

    • Обед: Постный борщИнгредиенты:

    • Капуста белокочанная – 200 г
    • Свекла – 1 шт.
    • Картофель – 2 шт.
    • Морковь – 1 шт.
    • Лук – 1 шт.
    • Томатная паста – 2 ст.л.
    • Лавровый лист – 1-2 шт.
    • Чеснок – 2 зубчика
    • Растительное масло – 2 ст.л.
    • Соль, перец – по вкусу
    • Укроп, петрушка – для подачи

    Приготовление:

  • Нарежьте свеклу тонкой соломкой и залейте кипятком. Варите 10-15 минут.
  • Нарежьте картофель кубиками и добавьте в кастрюлю со свеклой. Варите до полуготовности картофеля.
  • Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10 минут.
  • На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.
  • Добавьте томатную пасту и тушите еще 5 минут.
  • Переложите зажарку в кастрюлю с борщом, добавьте лавровый лист и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
  • Варите борщ еще 5-10 минут до полной готовности всех ингредиентов.
  • Подавайте, посыпав свежей зеленью.

    • Ужин: Гречка с грибами и овощамиИнгредиенты:

    • Гречка – 1 стакан
    • Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г
    • Морковь – 1 шт.
    • Лук – 1 шт.
    • Болгарский перец – 1 шт.
    • Чеснок – 2 зубчика
    • Растительное масло – 2 ст.л.
    • Соль, перец – по вкусу
    • Зелень (укроп, петрушка) – для подачи

    Приготовление:

  • Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут).
  • Пока гречка варится, нарежьте грибы, морковь, лук, болгарский перец и чеснок.
  • На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
  • Добавьте морковь и болгарский перец, обжаривайте еще 5 минут.
  • Затем добавьте грибы и жарьте до готовности грибов.
  • Смешайте готовые овощи с гречкой, посолите, поперчите и подавайте, посыпав свежей зеленью.

    • Эти простые и вкусные рецепты помогут вам соблюдать пост и получать удовольствие от каждого приема пищи. Приятного аппетита!


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