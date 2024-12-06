Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина

Завтрак: Постные овсяные блины с банановым пюре Ингредиенты: Овсяные хлопья – 1 стакан

Банан – 1 шт.

Вода – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный экстракт – 1 ч.л. (по желанию)

Щепотка соли

Масло для жарки (растительное или кокосовое) Приготовление: В блендере смешайте овсяные хлопья, воду, банан, разрыхлитель, ванильный экстракт и соль до однородной массы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте небольшое количество теста на сковороду и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте с медом, ягодами или любым другим постным топингом. Обед: Постный борщ Ингредиенты: Капуста белокочанная – 200 г

Свекла – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Укроп, петрушка – для подачи Приготовление: Нарежьте свеклу тонкой соломкой и залейте кипятком. Варите 10-15 минут. Нарежьте картофель кубиками и добавьте в кастрюлю со свеклой. Варите до полуготовности картофеля. Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10 минут. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и тушите еще 5 минут. Переложите зажарку в кастрюлю с борщом, добавьте лавровый лист и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. Варите борщ еще 5-10 минут до полной готовности всех ингредиентов. Подавайте, посыпав свежей зеленью. Ужин: Гречка с грибами и овощами Ингредиенты: Гречка – 1 стакан

Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) – для подачи Приготовление: Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (примерно 15-20 минут). Пока гречка варится, нарежьте грибы, морковь, лук, болгарский перец и чеснок. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и болгарский перец, обжаривайте еще 5 минут. Затем добавьте грибы и жарьте до готовности грибов. Смешайте готовые овощи с гречкой, посолите, поперчите и подавайте, посыпав свежей зеленью. Эти простые и вкусные рецепты помогут вам соблюдать пост и получать удовольствие от каждого приема пищи. Приятного аппетита!