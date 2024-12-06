Мнение «аналитика»: О постаревшем дедушке… Может быть, инсульт?

Вот вы смеялись с «самоходного деда». А он оказался живее всех живых и бодрее всех бодрых. Индейку помиловал. И сына тоже. И преемнику свинью подложил. Бодрячком так сдаёт пост!

Совсем не то по другую сторону океана. Там как-то резко возрастные проблемы начали обостряться. Это даже прям заметно. И речь уже такая… не вполне связная. И мимика несколько неестественная. И, что ещё более стрёмно, мысли…

В общем, российский президент Владимир #Путин смотрит на своего министра иностранных дел с явным удивлением. И с тревогой, наверное: ведь тот всего-то года на полтора старше.

Глава МИД РФ Сергей Лавров битый час говорил с американским журналистом Такером Карлсоном, которого — есть же такие люди! — считают негласным эмиссаром избранного президента Дональда Трампа. Наверное, именно поэтому в словах министра было много комплиментов. Мол, «#Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела», и так далее. Правда, те, кто знают «агента Козырева», настаивают, что его лестью не купишь. Ну и зачем тогда?

Впрочем, это может быть и данью дипломатическому этикету. Куда хуже, что в некоторых моментах было не много логики. Или вообще очень мало. Тезисы.

1. Россия не думает о войне с #США и не хочет её: такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное её избежать. Однако Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести РФ «стратегическое поражение».

2. США знали заранее о запуске «Орешника» и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного. Тем не менее, #Россия надеется, что её сигнал США в виде испытания «Орешника» был воспринят всерьёз, и готова направить дополнительные «сообщения» Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска «Орешника».

3. Испытав «Орешник», #Россия, хотела донести до Запада, что будет делать всё, чтобы защитить свои интересы, и заявления Запада об отсутствии у России «красных линий» и их сдвиге — очень серьёзная ошибка. Однако Москва не хочет усугублять ситуацию и готова к переговорам.

Здесь явно видна некоторая афазия, но как-то не видна логика в этих противоречивых заявлениях. Обычно такие признаки — бессвязная и нелогичная речь с обилием повторов — ассоциируется с хорошо известными нарушениями мозгового кровообращения.

Может, и здесь было оно? Или — он?

Ну не деменция же?

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