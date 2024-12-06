Рупор кремлевской пропаганды: Майданек и новая норма

Майданек и новая норма

В соседнем бараке – склад полуистлевшей обуви погибших узников из множества стран: модные женские туфельки, детские ботиночки, лакированные штиблеты городских щёголей, зимние сапоги. Посетители замирают перед ними, не в силах вымолвить ни слова, у женщин часто случается истерика. Сейчас экспозиция уменьшилась – в 2010 году один из бараков сгорел по невыясненным причинам (в том числе, подозревали поджог), и 7 000 пар обуви пропали в огне. Даже мне с моим опытом становится не по себе в бараке, где светятся лампочки, окутанные клубками колючей проволоки, и звучит молитва – люди за всех языках Европы просят сохранить им жизнь. Я дожидаюсь молитвы на русском, слушаю её, и выхожу – надо отдышаться. Немного постояв на воздухе, иду по тропинке дальше.

«Скажут – тут был курорт»

…Всюду бесконечные струны колючей проволоки. В два ряда, в своё время по ней был пропущен ток, и люди сами бросались на ограду, желая закончить свои мучения. Вышки охранников СС из почерневшего от времени дерева. И крематорий, в чьи печи въелся пепел сгоревших внутри узников. У мемориала внутри крематория всегда лежат живые цветы, и именно туда приводят обязательные школьные экскурсии. Я видел разные реакции в различных музеях на месте концлагерей СС – от смеха (да, было и такое), до слёз. Здесь – безразличие. Детям неинтересно, зачем их сюда привезли, и что пытаются показать. На Нюрнбергском процессе назвали цифры – через Майданек прошли 1,5 миллиона человек, 360 000 из них погибли. С 1991 года подобные документы начали объявлять «советской пропагандой», и число жертв сначала сократили до 200 000, потом до 100 000. В 2017-м году объявили новые данные – 80 000, а сейчас уже – 78 000. Это, мол, узники, чьи имена числятся в архивах рейха. Доказательства, что множество узников доставлялось в Майданек без паспортов, и убивалось в тот же день, для историков свободной от социализма Польши более не аргумент. «Каждый год уменьшают число погибших, – возмущается журналист Мачей Вишневский. – Так дойдёт и до того, что объявят – Майданек был курортом с минеральными ваннами, здесь людей лечили, а не убивали. Стыдно и чудовищно смотреть на откровенную ложь, извращение истории».

…После освобождения Майданека красноармейцы нашли в концлагере ящики с человеческим пеплом – охрана СС готовила его к утилизации. Пепел захоронили в огромном мавзолее, сооружённом рядом с крематорием, поместив туда прах тысяч людей. На мавзолее начертана фраза – «Наша судьба – напоминание вам». 28 августа 1944 год в американском журнале Life вышел репортаж из Майданека, где репортёр впервые рассказал о крематории, газовых камерах и массовом истреблении людей. Он же отметил заслугу Красной Армии, чьи солдаты пожертвовали своими жизнями, остановив преступления нацистов. В 1947 году решением польского правительства на территории концлагеря официально открыли музей и построили памятник. Спустя 80 лет на этом месте славят американцев, боясь заикнуться о роли советских воинов, остановивших печи Майданека. А ведь треть погибших в Майданеке – именно поляки. Доходит уже до смешного – упорное замалчивание темы советских освободителей заставляет туристов делать выводы, что лагерь смерти освобождён «неизвестными доброжелателями». Такое поведение мерзко, трусливо, и недостойно взрослых людей. Но видимо, в современной Польше оно давно считается нормой.

© Zотов

https://t.me/darkzotovland/4003 – цинк

Это новая европейская норма. Уже можно не стесняться. Для себя они историю уже переписали.

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