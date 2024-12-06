Рупор кремлевской пропаганды: Зачем Индии ИИ?

Зачем Индии ИИ?

В 2024 г. в Индии состоялись очередные парламентские выборы, на которых большинство голосов получила Индийская народная партия (БДП). В предвыборной программе БДП, опубликованной всего за несколько дней до начала голосования, особое внимание уделяется вопросам технологического развития. Новая администрация обещает развивать космическую программу, технологии квантовых вычислений, совершенствовать научно-технологическую инфраструктуру за счет создания фонда Anusandhan (в пер. с хинди — исследования) с бюджетом 12 млрд долл.

Весомая доля бюджетных средств будет направлена на поддержку разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Увеличение финансирования — следствие роста амбиций руководства страны. В программе 2019 г. БДП впервые поставила цель запустить национальную программу развития ИИ. Спустя пять лет, в предвыборной программе 2024 г., партийное руководство эксплицитно заявило о намерениях превратить страну в «глобального лидера отрасли» за счет «развития внутреннего потенциала разработок для обеспечения технологического суверенитета».

Возникает вопрос, насколько эта цель актуальна для государства, где 45,7% населения работают в первичном секторе, а 129 млн человек живут в условиях крайней бедности?

Вслед за публикацией стратегических документов, определяющих цели развития ИИ в США, КНР и ряде других стран в 2016–2017 гг., Индия предприняла попытку выработать собственный ответ на меняющийся технологический ландшафт. В 2018 г. вышла в свет «Национальная стратегия в области ИИ», опубликованная главным аналитическим центром при правительстве NITI Aayog (Национальный институт трансформации Индии). В документе, который де-факто представляет собой аналитический отчет, приводятся довольно широкие оценки перспектив внедрения ИИ: использование технологии способно привнести в экономику Индии до 1 трлн долл., а акцент государственной политики должен быть сделан на сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, умных городов и транспорта. Аналитики института считают, что в сфере здравоохранения инновационные решения позволят смягчить проблему нехватки персонала и больниц, а в сельском хозяйстве — повысить эффективность прогнозирования и использования ресурсов. Правительство приглашало зарубежные компании «обкатать» технологии на индийской территории для последующего масштабирования на другие регионы. В 2021 г. специалисты института NITI Aayog опубликовали два других документа (Responsible AI: Part 1,Part 2), в которых в общих чертах обосновывали необходимость учитывать этические проблемы и риски безопасности при выработке инструментов регулирования сферы.

Однако обнародование стратегии не стало руководством к действию. Практические шаги по развитию сферы правительство начало предпринимать сравнительно недавно. В марте 2024 г. кабинет министров одобрил старт национальной программы IndiaAI Mission и объявил о выделении на ее развитие 1,2 млрд долл. сроком на пять лет. Однако в финальной версии бюджета на 2024–2025 ф.г. на ее реализацию было выделено несопоставимо мало средств — всего 66 млн долл. (3% дотаций на национальные программы в области электроники и ИТ; 13% дотаций на программу «Цифровая Индия» [1]). По всей видимости, в финансирование будет заложена закупка нескольких сотен графических процессоров (GPU) и учреждение Инновационно-исследовательского центра IndiaAI (IAIC).

Согласно планам правительства, в среднесрочной перспективе программа IndiaAI Mission должна устранить нехватку вычислительной инфраструктуры, необходимой для расширения использования ИИ в экономике. Решить эту и другие проблемы планируется за счет развертывания кластеров из 10 тыс. GPU, повышения финансирования стартапов и строительства центра IAIC, а также небольших лабораторий.

В этом направлении развиваются смежные программы — например, инициативы в области проектирования вычислительных кластеров. В 2023 г. в Индии был разработан суперкомпьютер AIRAWAT для обучения ИИ. Это самый мощный суперкомпьютер в стране, но пока не выдерживает конкуренции на международном уровне — в рейтингах производительности компьютер опустился с 75 (май 2023 г.) до 110 строчки (июнь 2024 г.).

Использование технологий искусственного интеллекта косвенно регулируется отраслевыми законами, определяющими правила деятельности в ИТ-сфере (Information Technology Act, 2000; Digital Personal Data Protection Act, 2023), однако отдельная нормативно-правовая база в этой области до сих пор не создана. Правительство пытается решить проблему отставания национального законодательства от темпов внедрения технологий за счет разработки отраслевого закона, который, по некоторым сообщениям, обязует ставить маркировку на контент, созданный ИИ.

Предложения по вопросам нового законодательства озвучиваются отдельными ведомствами. Так, в 2023 г. Управление по регулированию телекоммуникаций в Индии (TRAI) рекомендовало правительству «срочно разработать нормативную базу, применимую во всех отраслях» и создать независимый орган, в функции которого входила бы разработка этических принципов, законов и классификации рисков, а также предоставление рекомендаций по развитию ИИ-технологий в Индии.

Тем не менее информация о разрабатываемом законе в сфере ИИ поступает преимущественно из СМИ, поэтому говорить о каких-либо его особенностях преждевременно.

Социально-политические факторы

Сегодня ключевым внутриполитическим нарративом правящей партии является тезис о том, что развитие ИИ будет иметь благоприятные социальные последствия для Индии. Эксперты и политики обсуждают потенциальные эффекты от использования технологии в сельском хозяйстве, медицине, бизнесе и государственном управлении, однако в кратко- и среднесрочной перспективе основными выгодополучателями станут молодые представители городского среднего класса, которые представляют важную часть электоральной базы БДП. Обещания правительства достичь «золотого века» Индии (Amrit kaal) к 2047 г. за счет ресурсов технологической сферы направлены именно на эту аудиторию. Например, важная цель программы IndiaAI — поддержка занятости среди молодого населения и превращение южноиндийского штата Керала в региональный центр разработок ИИ. Правительство Индии также одобрило создание трех центров передового опыта в области ИИ и выделило на эту цель 120 млн долл. до 2028 г. (на 2024–2025 гг. — 30,2 млн долл.).

Опора правящей партии на увеличивающийся средний класс также представляется причиной артикуляции потребностей в «статусности» развития. Оно стало возможным благодаря технологическим прорывам в том числе в быстроразвивающемся ИТ-секторе. Технооптимизм политических элит становится общим местом в вопросах экономического и политического планирования. В Индии считают, что «технологический скачок» (leapfrogging) поможет не только повысить статус страны на международной арене, но и разрешить сложные социальные проблемы. «Агрессивное развертывание (технологий) может быть трудным, но оно способно дать огромные преимущества», — заключает в своей книге глава МИД Индии С. Джайшанкар [2].

Итогом такой политики становится повсеместная осведомленность индийцев относительно возможностей применения ИИ и их позитивное отношение к процессу внедрения технологии. Более 80% индийских компаний, согласно опросу BCG и Nasscom, готовы внедрить ИИ в свою работу и повысить квалификацию сотрудников для работы с ним. Однако высокий уровень внедрения технологий во многом обусловлен сферой работы компаний.

Развитие технологий ИИ в Индии стало следствием изменения международной технологической конъюнктуры. Создание мощных графических процессоров в начале 2010-х гг., разработка алгоритмов глубокого обучения, появление развитых генеративных моделей в начале 2020-х гг. — все эти события имели эффект, сравнимый с общественно-политическими последствиями запуска первого спутника.

В 2020 г. в МИД Индии был создан Департамент новых, формирующихся и стратегических технологий (New,Emerging and Strategic Technologies,NEST). В этом же году Индия стала соучредителем Глобального партнерства по искусственному интеллекту (Global Partnership on Artificial Intelligence,GPAI). Вопросы, связанные с ИИ, занимают особое место в сотрудничестве с США в рамках Инициативы по критическим и новым технологиям (iCET) и программе поддержки инвестиций Quad. В этой сфере Индия развивает двусторонние форматы с Великобританией, ЕС, Германией, Японией, ОАЭ.

Дисбалансы технологического развития

В теории опора на внешние ресурсы и грамотное использование собственного потенциала должно принести значительные дивиденды. На практике неконтролируемое развитие технологий влечет за собой дисбалансы в экономическом и социальном развитии.

Ожидается, что к 2027 г. рынок ИИ в Индии достигнет 17 млрд долл. Однако на текущий момент основными поставщиками технологических решений остаются зарубежные компании, например, Microsoft, Intel, Google. За последние 10 лет доля патентов, зарегистрированных индийскими фирмами, составляла менее 1% от общемирового показателя.

По данным Стэнфордского университета, в 2022 г. Индия заняла 5 место в мире по объему инвестиций в стартапы, разрабатывающие решения на основе ИИ (3,2 млрд долл.), а за 10 лет с 2013 по 2022 гг. стартапы в этой области получили в общей сложности 7,7 млрд долл. (6 место в мире). В то же время поддержка правительства, государственное и частное финансирование принесут пользу в основном высокотехнологичным стартапам, преимущественно расположенным в таких кластерах, как Бангалор, Ченнаи, Хайдарабад, Мумбаи, а также отчасти Пуна и Нью-Дели. Развитие инноваций исключительно в технологических кластерах ведет к обострению географических диспропорций, в то время как попытки правительства создать новые центры инноваций (например, в штате Уттар-Прадеш) выглядят малоперспективными.

Правительство Индии делает ставку на развитие новых технологий, обсуждая перспективы создания «суверенного ИИ», который подразумевает высокий уровень локализации данных и развитие возможностей их обработки и хранения. За счет внедрения ИИ правительство намерено реформировать систему государственного управления, устранить инфраструктурные проблемы в сферах образования и медицины, а также повысить эффективность производства в сельском хозяйстве. Основным конкурентным преимуществом страны являются кадры: более 420 тыс. человек работают в области ИИ (второе место в мире), причем Индия входит в пятерку стран с кратным ростом числа профессионалов в этой сфере. С 2016 по 2023 гг. число специалистов увеличилось на 263%. Три крупнейшие индийские IT-компании (Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro) заявили, что уже обучили более 775 тыс. своих сотрудников навыкам для использования генеративного ИИ.

Проблемы, связанные с развитием ИИ-технологий в Индии, можно условно разделить на два блока:

Масштабирование национальных программ. Сегодня основными драйверами технологического развития выступают американские корпорации. Роль местных игроков сравнительно невелика. Несмотря на конкурентное преимущество Индии с точки зрения кадрового потенциала, многие высококвалифицированные специалисты уезжают работать за рубеж, так как проблема «утечки мозгов» особенно актуальна для ИТ-сферы. Кроме того, Индия довольно сильно отстает по показателям патентования и публикационной активности. Наконец, уровень развития научно-технологической инфраструктуры в Индии пока не соответствует амбициям политических элит. Желание лидеров БДП превратить Индию в лидера отрасли должно подкрепляться возможностью обеспечить доступ к большому объему качественных данных и наличием развитой вычислительной инфраструктуры.

Необходимость комплексного развития сферы ставит на повестку дня вопрос увеличения финансирования, а также потребность оперативной выработки регуляторных норм.

Последствия распространения технологий ИИ в Индии и «оторванность» технологического развития от нужд экономики. Технологический прорыв, на который делает ставку правительство, влечет за собой изменение производственных отношений. Вполне вероятно, что массовая автоматизация приведет к росту безработицы и социальному расслоению.

Особенно уязвимыми станут городские жители с низкой и средней квалификацией (электоральная база БДП), а также работники сельскохозяйственного сектора (более 40% трудоспособного населения). Потенциально большие трансформации ждут ИТ-сектор Индии — «армия» младших разработчиков может остаться без работы за счет процесса автоматизации написания кода. В условиях нагрузки на систему образования создать масштабную систему переквалификации будет крайне проблематично.

Еще одна немаловажная проблема Индии заключается в том, что на сегодняшний день эта страна обладает наибольшим потенциалом в области разработок приложений с использованием ИИ, однако в остальных сферах пока вынуждена опираться на зарубежные решения. Как следствие, темпы внедрения ИИ-технологий в Индии будут определяться факторами международной конъюнктуры.

(с) И.Щедров

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zachem-indii-ii/ – цинк

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