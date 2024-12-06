 

Принц Гарри прокомментировал слухи о разводе с Меган

06.12.2024, 0:50, Новости дня
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Принц Гарри и Меган Маркл находятся в браке уже более шести лет, и за это время слухи о возможном разводе возникали неоднократно. Однако, несмотря на постоянные спекуляции, пара продолжает сохранять отношения. Недавно в СМИ вновь появились сообщения о якобы предстоящем расставании супругов, имеющих двоих детей. Ранее Гарри и Меган предпочитали игнорировать такие разговоры, но на этот раз решили высказаться.

Гарри выразил свое недоумение по поводу слухов, заявив, что они с Меган будто бы уже много раз продавали недвижимость и разводились. Он подчеркнул, что следить за всеми этими историями становится все труднее, и потому проще всего просто игнорировать их. Гарри также выразил сочувствие людям, распространяющим подобные слухи, отметив, что им, вероятно, очень хочется верить в эти новости, но реальность оказывается иной.

Кроме того, принц рассказал, что сталкивался с различными домыслами о себе и своей семье на протяжении долгого времени. Раньше такие истории вызывали у него беспокойство и причиняли эмоциональные страдания. Он признался, что вырос в атмосфере постоянных слухов и недоверия к информации, что иногда приводило к ощущению внутренней тревоги и бессилия. Особенно болезненным для него остается воспоминание о смерти матери, принцессы Дианы, и чувство беспомощности, которое он испытывал в детстве.

Стоит напомнить, что в 2020 году Гарри и Меган отказались от своих королевских обязанностей и переехали в США. Сейчас они продолжают жить в Америке и, судя по всему, не планируют возвращаться в Великобританию, где Меган столкнулась с неприятием общественности.

Меган тоже делилась своими переживаниями, рассказывая, что в 2019 году она стала главной мишенью для интернет-троллей по всему миру. Несмотря на то, что она находилась в декрете и редко появлялась на публике, поток негативных комментариев буквально захлестнул ее. По словам бывшей актрисы, справиться с таким давлением было крайне сложно.


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