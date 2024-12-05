Рупор кремлевской пропаганды: О преступном отношении к жалобам военнослужащих

К вопросу о рассмотрении жалоб красноармейцев и преступном отношении к ним во время Великой Отечественной Войны.

Приказ Прокурора Союза ССР № 15/с. О преступном отношении к жалобам военнослужащих в Киргизской прокуратуре ССР. 18 марта 1943 г.

Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 37-37об

https://istmat.org/node/68962 – цинк

Кое что актуально и сегодня. Особенно пункт №3.

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