 

Мнение: Пинками по-Хамски

05.12.2024, 22:55, Разное
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В Сирии, пишут, вслед за Алеппо пала некая Хама. Поскольку подавляющее большинство российского народонаселения не имеют понятия даже о том, что такое “ключевая ставка” и что ее как-то там изменил Центральный Банк (тоже малопонятный для населения орган), то про географическое устройство некой Сирии в России знают еще меньше, соответственно, по поводу “падения Хамы” тоже особо переживать не будут. Разве что поржут, со свойственной нашему доброму народу непосредственностью (название “Хама” – это же очень смешно, согласитесь).

Насколько я понимаю, Хама – важнейший город для Асада, и с его потерей контроль алавитов над территорией Сирии сокращается как шагреневая кожа. Вопрос – надо ли нам рыдать и плакать над участью Асада и его режима? Думаю, аналогично тому, что мы можем испытывать по поводу режима тов. Путина. Рухнет, да и хрен с ним. Россия в случае с Сирией исполняла чей-то заказ, влезая в малопонятную военную авантюру. Финал был, что называется, немного предсказуем.

Главное, что нам никто и никогда даже не пытался объяснить – а какая, собственно, ВЫГОДА для РФ от контроля над Сирией? Какие несметные богатства принесла Сирия за все это время? Влезли в нищую страну типа Афганистана, где ничего нет, кроме песка и теплого моря. Причем “плечо” для снабжения путинских “солдат удачи” в Сирии для России – огромное и очень неудобное, учитывая, что у нас нет для этого ни флота, ни дорог, ни союзников. Одни расходы, и никаких доходов.

Как же отнестись к тому, что Россию оттуда вышвыривают, что называется, “по-Хамски”? Перекреститься, очевидно. “Баба с возу – кобыле легче”.

Источник: Размышления вольного социолога


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