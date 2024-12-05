Мнение: Города с одинаковыми названиями, тюрьмы благозвучнее вузов и раздача имён дорогам в России

1. Каждый населённый пункт мог бы иметь своё уникальное название. Было бы во многих отношениях удобнее, да и смешные навигационные ошибки, когда ехали в село Задоклюево, а приехали в другое село Задоклюево, в 200 километрах от нужного, на практике не так уж смешны. Можно ещё смириться с одинаковыми названиями деревень – всё-таки их в России много. Но уж хотя бы на уровне городов желательно уникальность названий обеспечить. Иван Владимиров приводит карту городов России с одинаковыми названиями (ссылка):

В России на 2024 год сразу 57 городов из 1237 (или около того) не имеют своего оригинального названия.

Сразу уточню – речь про полное официальное название. То есть Спасск и Спасск-Дальний или уральско-шахтинская пара Каменсков здесь не учитываются.

При этом у нас есть сразу 5 названий, которое делят по три города – Артёмовск, Кировск (а еще есть 2 Кирова), Красноармейск, Приморск, Советск.

При этом только 4 региона имеют по 3 и более повторяющихся городов:

Свердловская область – 3

Луганская НР – 4

Калининградская область – 5

Донецкая НР – 6

Прекрасная иллюстрация, почему в Новороссии и КО нужна десоветизация названий. Они не просто советские, они попросту безликие и повторяющиеся.

Все эти горы советсков, красноармейсков и артёмовсков нужно, конечно, переименовывать, благо у значительной их части есть исторические имена не городов, так деревень.

Тильзит (город сыра и мира), Никольское (русская вечная классика) и Кукарка (уникальный местный топоним) звучит лучше и понятнее, чем Советск, Советск и Советск.

2. Любопытным наблюдением делится Monetam (ссылка):



Какие некрасивые названия у наших вузов: МГИМО, УРФУ, РГППУ, УИЭУИП.

Зато какие красивые названия тюрем и зон: Черный лебедь, Полярная сова, Желтый тюльпан.

Не соглашусь по поводу МГИМО — тут название хорошее, благозвучное, лингвистически сбалансированное. Все части названия вуза встречаются в других русских словах, поэтому «МГИМО» легко произносить. «УРФУ» произнести тоже можно, хотя и чуть сложнее. А вот две другие аббревиатуры в качестве названий не годятся. Чем-то ленинским отдаёт.

Да и то, при Ленине неологизмы были глупыми, но всё же звучащими. Чеквалап, чусоснабарм, шкраб… При всём уважении к славному вузу, выговорить «РГППУ» в один приём, не разбивая название на отдельные буквы, сможет не каждый.

3. В Минтрансе предлагают дать имена всем российским дорогам, как большим, так и малым (ссылка):

У всех российских дорог появятся собственные наименования — такую инициативу подготовил Минтранс РФ. Сейчас уникальные названия есть только у федеральных трасс, но ведомство предлагает обязать региональные и местные власти, а также частников присваивать их всем своим дорогам. Для наименований можно будет использовать названия географических объектов, учитывая при этом «национальные традиции и особенности местности». Опрошенные “Ъ” эксперты согласны, что уникальные названия дорог могут быть полезны при вызове помощи на место ДТП.

Минтранс считает необходимым «императивный порядок» присвоения наименований — чтобы вносить сведения о трассах в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). <…> Выбирать имена будут органы региональной или местной власти, а также собственники частных дорог.

И вот тут я снова буду спорить. Трасса 66 стала культовой, хотя у неё не было официального имени. Песню про трассу Е95 вы тоже слышали. Если бы я занимался названиями в Минтрансе, я бы вместо назначения новых названий запретил менять старые. К примеру, та самая трасса Е95 сейчас называется М10/Е105, а название Е95 выделили принципиально другому направлению. Поверьте программисту, вот так жонглировать номерами дорог — очень плохая практика.

Можно было бы войти в положение дорожников, если бы у трассы было какое-нибудь откровенно дурное название — «шоссе Красного Террора», например, или «Сталинский шлях». Но нет, название Е95 абсолютно нейтрально. Его вообще не надо было менять, а если уж поменяли, то не надо было делать вторую серьёзную ошибку — присваивать отобранное название другому шоссе.