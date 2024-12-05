Мнение: Неэффективность труда строителей в России, «конец золотого времени» и угроза банкротств застройщиков

1. Принято считать, что строительная отрасль является чуть ли не главным драйвером экономики России, от неё зависит экономический рост. Значительная доля истины тут есть. Проблема в том, что для бесперебойной стройки нужно много строителей, а с кадрами у нас дела обстоят неважно. Завоз жёлтых касок из-за рубежа — лобовой способ привлечь нужное количество рабочих рук — решает одну проблему, но создаёт много новых. Злоупотреблять мигрантами — плохая идея.

В Минстрое, однако, полагают, что есть и другое решение — заставить нынешних строителей работать быстрее (ссылка):

Производительность труда среднего строителя в РФ в два-три раза ниже иностранного, сообщил в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Ключевая задача — это повышение производительности труда. К сожалению, у нас есть антидостижения. Производительность труда нашего среднего строителя в два-три раза ниже иностранного. И в пять-шесть раз ниже, чем в Америке», — сказал Хуснуллин.

По его словам, это во многом происходит из-за пробелов в механизации и автоматизации строительных процессов. «Мы валом за счет массовости достигаем результатов, но нам нужно повышать качество управления, производительность», — указал Хуснуллин.

Он добавил, что строитель будущего — это образованный человек. «Это человек, владеющий пониманием информационных технологий, хотя бы минимальным уровнем. Это не просто мигрант на стройке с мешком на плече», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

В том, что на любой стройке много бардака, я уверен. Если количество бардака уменьшить, скорость работы возрастёт, да и седых волос у начальства будет поменьше. Но всё же хотелось бы понять, как именно вот эту самую производительность труда считали. Брали типовой проект многоэтажного дома, брали две бригады строителей — наших и иностранных — и засекали время, за которое дом будет построен? Очень сомневаюсь, что так.

2. В Минстрое также заявили, что режим максимального благоприятствования со стороны государства для строительной отрасли закончился (ссылка):



…наступил момент, когда строительные компании должны помочь государству.

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — объявил он.

3. Эксперты, связанные со строительной отраслью, продолжают говорить о необходимости её поддержки государством и предрекают банкротства застройщиков из-за снижения цен на новостройки (после отмены льготной ипотеки) и высокой стоимости кредитов при нынешней ставке ЦБ (ссылка):



…Начатые в прошлом году проекты не были рассчитаны на действующую ключевую ставку. Сильнее всего пострадают застройщики с закредитованностью более 50 процентов: они могут столкнуться с банкротствами, пояснил эксперт. Он считает, что строительный бизнес сегодня нуждается в поддержке.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласился, что некоторые строительные компании в следующем году могут столкнуться с банкротством. Они брали кредиты с плавающей ставкой в надежде на ее снижение, однако этого не случилось. В итоге девелоперы не имеют возможности рефинансироваться под низкую ставку. Вместо этого им приходится брать кредиты под еще более высокие проценты.

Он также указал на начало снижения стоимости коммерческой недвижимости. По данным некоторых аналитиков, в Москве она упала в цене до 50 процентов.

Многие будут спорить, но мне кажется, что конкретно тут всё честно, по-капиталистически. Кто-то рисковал и набирал кредиты, чтобы быстро расти, а кто-то развивался медленно и надёжно, на свои. Теперь рынок изменился, и осторожные компании поглотят обанкротившихся лихачей. Были, кстати, ещё и компании третьего типа — которые извлекали сверхприбыли из льготной ипотеки, но тратили эти сверхприбыли не на развитие бизнеса, а на покупку всякой ерунды на Лазурном берегу Франции. Этот процесс ответственных чиновников изрядно злил.