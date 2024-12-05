Рупор кремлевской пропаганды: “О русском языке в Новороссийском крае”

"О русском языке в Новороссийском крае".

В 1855 году, известный филолог, лингвист и философ, профессор Ришельевского лицея, коренной одессит Константин Петрович Зеленецкий (Зеленецький Костянтин Петрович) издал книгу "О русском языке в Новороссийском крае".

Труд был создан по поручению попечителя Одесского учебного округа Павла Григорьевича Демидова, который, в свою очередь, получил предписание свыше выяснить: какие языки употребляются в повседневной речи в Новороссии и на каким преимущественно языке народ там общается (а Новороссия тогда была самым многонациональным краем Российской империи).

Зеленецкий проводил исследование преимущественно вокруг Одессы и Херсона, но не поленился совершить несколько поездок до Мелитополя и даже Таганрога. Изучал по-умному: взял условное тогдашнее деление всего населения Новороссии на великороссийское, малороссийское и "смешанно-инородное" – и выяснял:

а) на каком языке между собой общаются;

б) на каком языке общаются с другими группами (на рынке, в присутственных местах, церкви и т.д. и т.п.)

в) устойчивые фразы и выражения, употреблявшиеся всеми группами.

В итоге пришел к тому же выводу, что Даль: что "общая наклонность в здешних местах, – говорить по-московски".

Он выделил незначительное влияние на общую речь Новороссии инородной грамматики, ударений и звуков различных великороссийских наречий иии… все. В общении между разными группами народ переходил на чистый московский выговор.

Ну и о главном.

Украинских (малороссийских) слов, употреблявшихся повсеместно всеми группами в Новороссии (где малороссы составляли вторую по численности национальную группу), Зеленецкий насчитал всего 38 штук.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?from=search&w=wall6186050_20884 – цинк

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