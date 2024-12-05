Учёные: дети, фотографии которых публикуются в сети с открытыми лицами, втрое чаще подвергаются сглазу

Россияне, которые закрывают лица детей на фотографиях виртуальными наклейками, поступают абсолютно правильно, считают учёные. Согласно исследованию КЭУ ИАФ РАЕН, несовершеннолетние, снимки которых публикуются без купюр, почти втрое чаще подвергаются энергетическим атакам.

Согласно статистике, которую в течение двух лет собирали сотрудники кафедры эзотерических угроз, вероятность получить долгосрочный пробой энергополя (ауры), в народе известный как сглаз, растёт в геометрической прогрессии вместе с числом друзей и подписчиков в соцсетях. При этом если снимки ребёнка в возрасте до 12 лет публикуются с открытым лицом, вероятность сглаза вырастает в пугающие 2,8 раз при усреднённых трёх сотнях друзей и открытом профиле «ВКонтакте».

«Угроза для здоровья и благополучия несовершеннолетних не просто серьёзная, а критическая, – говорит заместитель директора Института альтернативной физики РАЕН Андрей Ключников. – Уже не первый месяц наш институт пытается обратить внимание соцсетей на проблему – с современными технологиями можно было бы закрывать лица детей автоматически, анализируя фото с помощью нейросетей. Но к сожалению, для этих людей в приоритете не защита людей, а только деньги, деньги и ещё раз деньги».

Тем родителям, которые уже допустили оплошность и повысили вероятность сглаза своего ребёнка, следует обратиться к сертифицированным энерготерапевтам, заявили в ИАФ РАЕН. В большинстве случаев пробой энергополя сам по себе может быть исправлен не более чем за 10-12 сеансов, однако чем позже это будет сделано, тем дольше придётся ликвидировать последствия.

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