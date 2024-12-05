Китаянка выиграла $1380, проведя восемь часов без смартфона

В Китае провели нестандартный, но полезный социальный эксперимент. Участникам требовалось провести не менее восьми часов без смартфона, но при этом им запрещалось пользоваться и другими гаджетами. Самое худшее – они должны были лежать и не имели возможности даже подремать, так как датчики отслеживали их физическую активность.

Задаче исследователей было получить данные в рамках изучения проблемы зависимости современных людей от смартфонов, которая до сих пор полна нерешенных вопросов. С одной стороны, множество жизненно важных систем и сервисов перенесено в Интернет, а потому люди вынуждены постоянно проверять обновления и сообщения в своих многочисленных аккаунтах. С другой – в физиологии и психике людей ничего принципиально не изменилось, а потому провести восемь часов без доступа к смартфону не должно являться проблемой.

Организаторы эксперимента установили вознаграждение в 10 тыс. юаней, эквивалент $1380. Победительница пришла в пижаме, чем озадачила судей, но сумела не заснуть на протяжении всего испытания.

По данным американских аналитиков, в 2022 году жители США в среднем проверяли свои смартфоны 352 раза в день — это примерно в четыре раза больше, чем в 2019 году. А по обобщенным данным 82 исследований, порядка 25 % людей на планете испытывают зависимость от своих гаджетов.Источник — Mydrivers