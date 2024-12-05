 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы: россияне всё чаще приглашают на свои праздники генералов из КНДР

05.12.2024, 17:33, Разное
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Благодаря беспрецедентному росту взаимодействия между Россией и КНДР, теперь каждый желающий может добавить нотку экзотической торжественности своему празднику, пригласив на него генерала из Корейской Народной Демократической Республики.

За символическую плату генерал будет сидеть на почётном месте за праздничным столом, произносить тосты и петь патриотические песни на корейском языке.

Обычай приглашать на свадьбу «свадебного генерала» имеет глубокие исторические корни в России. Для любителей военного антуража доступен широкий выбор генералов с различным количеством звёзд на погонах на любой вкус и кошелёк – от скромных генерал-майоров до роскошных двадцатизвёздочных фельдмаршалов-адмиралиссимусов. Для особо взыскательных клиентов предлагается эксклюзивный пакет – герой КНДР, который обойдется немного дороже, но точно оставит неизгладимое впечатление. Стандартным вариантом считается 11-звёздный генерал с 4-5 кг орденов на груди. Его присутствие стоит от 10 тысяч рублей в час.

В рамках развлекательной программы гостям предлагается исполнение патриотических песен на корейском языке, соревнования в выполнении команд: смирно, кругом, упал-отжался. По окончании культурной программы генералу необходимо предоставить почётное место за праздничным столом и не ограничивать его в желании есть и пить. Согласно корейским обычаям, гость оказывает хозяевам честь, наедаясь за их столом до отвала.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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