 

Уникальный компьютерный корпус InWin Infinite может стать вашим — если у вас есть $7100

05.12.2024, 16:05, Разное
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Компания InWin открыла предзаказ на свой флагманский компьютерный корпус Infinite, представленный ранее на мероприятии Computex. Этот эксклюзивный корпус с уникальным 180-градусным изогнутым стеклом – настоящий шедевр инженерной мысли.

Основа корпуса выполнена из прочного анодированного алюминия с алмазной огранкой и пескоструйной обработкой. Откидная створка, повторяющая форму стекла, крепится к основанию с помощью моторизованного шарнира. Магнитное крепление задней панели обеспечивает быстрый доступ к кабелям.

Создание изогнутого стекла потребовало огромных усилий и многочисленных экспериментов. InWin не побоялась признать, что изначально процент брака был запредельно высоким, но благодаря настойчивости и упорству инженерам удалось добиться впечатляющих результатов. Прочные 6-мм стеклянные панели дополнительно усилены химической обработкой и защитной пленкой для повышенной безопасности.

Вращающийся механизм с электроприводом позволяет легко переводить корпус из вертикального положения в горизонтальное, выдерживая при этом вес до 20 кг. Infinite оснащен тремя крупными вентиляторами для эффективного охлаждения и RGB-подсветкой. Внимание к деталям проявляется во всем — от лазерной гравировки на портах до индивидуальных номеров каждой сборки.

Источник &#8212 InWin


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