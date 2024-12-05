Силовики разоблачили аферистов, возивших туристов в Красноярский край вместо Краснодарского

В Москве задержана группа туроператоров, которые на протяжении трёх лет отправляли доверчивых отпускников в Красноярский край вместо Краснодарского. По данным следствия, мошенники заработали не менее 120 миллионов рублей на путанице в названиях регионов.

Как отмечается в пресс-релизе, москвичи действовали в тесной связке с красноярскими сообщниками, которые приобрели один из старых советских санаториев, установили оборудование для горнолыжного спорта и переименовали его в Розу Хутор – известный курорт в Адлерском районе. Ближайший райцентр при согласии населения переименовали в Сочи. Такие действия способствовали более высокой стоимости туров.

Злоумышленники орудовали на протяжении двух лет, пока один из московских туристов не смог найти в населённом пункте представителей своей национальной диаспоры при том что в Сочи её представляет каждый третий житель.

– Это был один из немногих просчётов организаторов туров. Хотя температура воздуха и уровень комфорта значительно уступали курортам Краснодарского края, но неудобства компенсировались привлекательной ценой, – сообщил представитель силовиков.

В настоящее время устанавливается полный список лиц, причастных к афере. Помимо московской турфирмы и владельцев курорта в Красноярском крае, в противоправные действия были вовлечены несколько тысяч местных жителей, изображавших кубанцев, – они говорили с соответствующим южным акцентом и даже пользовались автомобильными номерами заявленного в турпутёвке региона.

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