 

«Нефть дешевеет, бензин дорожает» – в Минэкономразвития объяснили, почему цены на топливо вновь вырастут

05.12.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра экономического развития по потребительскому рынку Антон Чудский заявил, что очередной рост цен на дизельное топливо и бензин связан с тем, что в мире ощутимо упали цены на нефть.

Он порекомендовал россиянам отнестись к этому с пониманием и напомнил, что в Западной Европе и США топливо намного дороже. По словам экономиста, цены на нефть и бензин тесно взаимосвязаны.

– Если нефть дешевеет, то бензин напротив будет дорожать из-за определённых экономических процессов… Так работает этот рынок, ничего удивительного здесь нет. Это экономика, – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Чудский добавил, что при подорожании нефти цены на бензин тоже растут, но в связи с активизацией уже других экономических процессов.

– Здесь очень много всего задействовано: издержки, дотации, маржинальность, энтропия, волатильность, биссектриса, анодирование… Очень много сложных вещей, которые невозможно разъяснить на обывательском языке, – добавил замминистра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “У края бездны”. На большом экране

05.12 / Австралийские инженеры научили дроны летать по звездам

05.12 / Мнение: Будапештский меморандум – Россия (не) выполнила обязательства на 100 проентов

05.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Контуры реформы ВС США при Трампе

05.12 / На месте Музея истории ГУЛАГа откроется выставка достижений хозяйства ФСИН

05.12 / Летающий огнеметный дрон «Горыныч» запустили в серию

05.12 / Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами – мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью

05.12 / «Этот балет написал мужеложец» – активисты призвали запретить «Щелкунчик»

05.12 / Мнение «аналитика»: О самой долгожданной отставке… Путин сделал это?

05.12 / Натали раскрыла тайну смерти своего мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика