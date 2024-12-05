«Нефть дешевеет, бензин дорожает» – в Минэкономразвития объяснили, почему цены на топливо вновь вырастут

Заместитель министра экономического развития по потребительскому рынку Антон Чудский заявил, что очередной рост цен на дизельное топливо и бензин связан с тем, что в мире ощутимо упали цены на нефть.

Он порекомендовал россиянам отнестись к этому с пониманием и напомнил, что в Западной Европе и США топливо намного дороже. По словам экономиста, цены на нефть и бензин тесно взаимосвязаны.

– Если нефть дешевеет, то бензин напротив будет дорожать из-за определённых экономических процессов… Так работает этот рынок, ничего удивительного здесь нет. Это экономика, – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Чудский добавил, что при подорожании нефти цены на бензин тоже растут, но в связи с активизацией уже других экономических процессов.

– Здесь очень много всего задействовано: издержки, дотации, маржинальность, энтропия, волатильность, биссектриса, анодирование… Очень много сложных вещей, которые невозможно разъяснить на обывательском языке, – добавил замминистра.

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