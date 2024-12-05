Мнение: Будапештский меморандум: Россия выполнила обязательства на 100%

В западных СМИ снова вспомнили Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Россия якобы обязалась навечно дружить с властями Киева в обмен на возврат Киевом русского ядерного оружия, хранившегося на территории Украинской ССР. В американской Википедии указано, что Россия будто бы нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму (ссылка).

Разумеется, это не так, Россия все свои обязательства за редкими исключениями честно выполняет — ну, насколько это вообще возможно в большой политике. Однако для Империи Лжи — Америки — совершенно естественно перекладывать свои пороки на других. Все это знают, все к этому привыкли, и даже горячие сторонники США, обвиняя Россию в каких-нибудь вымышленных грехах, отлично знают, что их обвинения несправедливы. Они за Америку не потому, что Америка честна и справедлива, а потому, что считают Америку сильной и развитой. К постоянному лицемерию американцев сторонники США относятся философски, как к неизбежному (по их мнению) злу.

Так вот, про Будапештский меморандум, согласно которому США, Россия и Британия обязались в 1994 году защищать Украину друг от друга.

Если подходить к вопросу сугубо формально, то Будапештский меморандум не имеет юридической силы. Дело в том, что меморандумы делятся на два типа:

а) ни к чему не обязывающая бумага про намерения,

б) полноценный международный договор.

Если меморандум — бумага про намерения, то там и изложены всего лишь благие пожелания: дескать, да, по возможности, если получится, если не возникнет других обстоятельств, и если мы не передумаем, и если у нас будет хорошее настроение, то мы будем действовать примерно так, как на бумаге написано. Если же это полноценный международный договор, то тогда одной подписи президента мало: международный договор должен утвердить ещё законодательный орган, то есть Госдума в России или Сенат в США.

Будапештский меморандум ни наша Госдума, ни Сенат в США, ни даже украинская Рада не ратифицировали. Следовательно, это не юридически обязывающий договор, а всего лишь пустая бумага о намерениях. Если хотите поспорить, спорьте с американцами, которые публично высказались в апреле 2013 году на сайте своего посольства в Белоруссии (ссылка):

Неоднократные заявления правительства Беларуси о том, что санкции США нарушают Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года, являются необоснованными. Хотя Меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьезно относимся к этим политическим обязательствам и не считаем, что какие-либо санкции США, будь то введенные из-за проблем с правами человека или нераспространения, несовместимы с нашими обязательствами перед Беларусью по Меморандуму или подрывают их. Скорее всего, санкции направлены на обеспечение прав человека белорусов и борьбу с распространением оружия массового уничтожения и другой незаконной деятельностью, а не на получение каких-либо преимуществ для Соединенных Штатов.

Итак, американцы сами подтвердили, что, цитирую ещё раз, «меморандум не имеет обязательной юридической силы». Однако как же тогда быть с необходимостью держать своё слово? Мы-то с вами не американские болтуны, готовые за 20 долларов родную бабушку в бродячий цирк продать — русские относятся к своим обязательствам серьёзно, это важная часть нашей культуры.

Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо вспомнить, что Будапештский меморандум является всего лишь небольшой частью большой системы взаимоотношений и договорённостей, растущей из послевоенного соперничества СССР и США. Когда СССР разваливался, американцы пообещали Горбачёву не расширять НАТО на страны в советской зоне влияния, то есть на восток. Пообещали не просто так, а в обмен на передачу Соединённым Штатам контроля над восточной частью Германии, над ГДР. СССР в лице Горбачёва своё обещание исполнил, Германия воссоединилась под властью США. Следовательно, США тоже были обязаны своё обещание исполнить. В том, что такое обещание было, сомневаться нельзя — позже американцы повторно заверили в том, что НАТО не будет расширяться на восток, ещё и Бориса Ельцина. Опять-таки, даже американская Википедия признаёт, что американцы обещали не расширяться — тактику защиты нарушителей слова Википедия строит на том, что обещания американцев были неформальными (ссылка). Процитирую также старое немецкое издание Шпигель (ссылка, ссылка):

Россия на протяжении десятилетий утверждает, что расширение НАТО на восток нарушает обязательства Запада после падения Берлинской стены. Обнаружение нового документа 1991 года подтверждает обвинения России.

У нас был с США неформальный договор: мы отдаём американцам нашу половину Германии, американцы не расширяют НАТО на восток. Однако в марте 1999 года США нарушили взятые на себя обязательства, приняв в НАТО Венгрию, Польшу и Чехию. Тем самым США не только показали себя обманщиками, но и официально освободили Россию от обязательств соблюдать неформальные договорённости с США по Восточной Европе. В том числе США освободили Россию и от моральных обязательств соблюдать Будапештский меморандум.

Итак, к 2014 году никаких обязательств у России по Будапештскому меморандуму уже не было: ни юридических, ни неформальных. Теперь о том, что произошло в 2014 году.

В тексте Будапештского меморандума было указано, что Россия, США и Британия обязуются уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

В 2013 году США Будапештский меморандум нарушили — напали на Украину, организовав там Евромайдан. Американские агенты при открытой поддержке высокопоставленных американских политиков сформировали отряды боевиков, силой захватили власть в Киеве и попытались убить законного президента страны. После этого Россия предприняла энергичные меры, чтобы защитить Украину от нападения США.

В большей части регионов сопротивление украинского народа было быстро подавлено американскими боевиками — при молчаливом равнодушии или даже вялом одобрении этого самого народа — но в Крыму и на Донбассе устояла настоящая, законная власть. В полном соответствии с духом Будапештского меморандума мы взяли под свою защиту как законного президента Украины, так и сопротивляющиеся американскому вторжению регионы Украины. Мы бы сделали и больше, однако последний президент независимой Украины слишком боялся огорчить США, чтобы официально запросить нас о помощи. Таким образом, Россия может считать все наши обязательства по Будапештскому меморандуму перед Украиной выполненными на 100%.

В качестве завершения поста напомню, что государственный переворот 2014 года в Киеве дал регионам Украины железобетонное юридическое право на отделение от захватчиков. Оно основано на двух прецедентах.

Прецедент первый — Акт провозглашения независимости Украины, в котором прямым текстом сказано, что «в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года… провозглашаем независимость Украины». Там полстраницы крупным шрифтом, рекомендую ознакомиться — очень прочищает мозги (ссылка). Тот, кто отрицает право Крыма и Донбасса на отделение от захваченного Киева, автоматически должен отрицать право на независимость Украины от России.

Прецедент второй — Косово. Если Запад признал одностороннее отделение Косово от Сербии в 2008 году, он должен признать и право на одностороннее отделение Крыма от оккупированного американцами Киева в 2014 году.

PS. Исторический центр Будапешта удивительно похож на Петербург. Разглядывая фотографии Будапешта, я иногда недоумеваю: вроде бы петербуржские пейзажи, но что-то я не могу определить, в каком конкретно месте сделан снимок.